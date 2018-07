Se filtran nuevos datos sobre la escandalosa noche de Antonio Tejado

Antonio Tejado ha vivido unos días complicados ante la posibilidad de que salieran a la luz unas informaciones que podrían dejarle en muy mal lugar. Durante varias semanas, estas revelaciones han ido llegando a la redacción del programa asegurando que se trata de algo que podría acabar con su imagen pública, pese a no ser algo ni inmoral ni ilegal. El ex de Chayo Mohedano aseguró que no tenía nada de lo que esconderse y pedía pruebas a sus compañeros.Tal fue la presión que sufrió, que decidió abandonar el programa donde llevaba meses colaborando.

Según se desveló este lunes en Sálvame, los hechos que han propiciado la despedida de Antonio Tejado del programa ocurrieron en una conocida sala de fiestas de Barcelona y Belén Esteban destapó que las personas que han estado detrás de la filtración de la información han sido Dinio y Jordi Martín.

Kiko Hernández aseguró que el contenido es tan "explícito" y tan "heavy" que la dirección del Deluxe decidió no emitir nada. Pero Kiko sí reveló algún detalle sobre la filtración de Dinio y Jordi Martín: "Lo más fuerte que te puedas imaginar ocurrió en esa sala, primero Antonio con una chica y luego con cinco chicas".

Según el colaborador, Antonio Tejado"está hecho polvo". "Nunca se imaginó que esto pudiera explotar como explotó. Se encuentra muy decepcionado con el trabajo, con sus compañeros y con la gente con la que se reunió en Barcelona. Además, no está bien con su pareja".