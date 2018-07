Patricia Conde asistió a la gran fiesta Elle Gourmet Awards organizada por la revista Elle por cuarto año consecutivo, que se celebró en los jardines de la embajada de Italia. Todo perfectamente organizado por la directora en España de dicha publicación Benedetta Poletti, en la que se dieron cita representantes de la gastronomía, sociedad, política, y cultura, así como el embajador en España Stefano Sannino.

La presentadora de televisión y empresaria Patricia Conde, que se encuentra en el punto de mira de la Agencia Tributaria, al preguntarle como estaba en su caso en la actualidad, confesó estar totalmente tranquila con sus pagos al fisco, y que todo está en manos de sus abogados y gestores. "Esto no es de ahora, así llevamos 5 años. A mí nadie me ha juzgado, está todo en el Tribunal Superior de Justicia. Llevo desde los 14 años construyendo y trabajando mucho, tengo una línea de ropa que va muy bien y mi empresa factura 15 millones de euros al año, explicó. "En septiembre saco una línea nueva de ropa y trabajo para muchas marcas. Estoy muy tranquila, aunque cuando me tiran piedras las esquivo. Llevan tanto tiempo diciendo cosas de mí, que me da igual. Ya lo he dicho en Instagram".

"Hay gente que le toca pagar, en cambio hay otros a los que se lo han tenido que devolver, como es el caso de Paz Padilla, vamos a esperar a que llegue el TSJ. Soy valiente y no me afecta en absoluto. Soy consciente de que gano mucho dinero y eso en este mundo no se dice, pero es la verdad, yo por una convención gano lo que mucha gente en un año y no me da vergüenza decirlo. Nosotros los cómicos, lo tenemos muy bien porque hacemos mucho trabajo fuera de la televisión. Y sí mañana me dice Su Señoría que tengo que pagar, lo haré y no pasa nada. Pero lo que no pueden hacer es acusar sin que haya un fallo por adelantado. Y sí pierdo el contencioso estoy preparada. Ya he ganado una de las actas. No sabemos lo que pueda durar el proceso, y llevo así alrededor de 5 años", dijo.

Quiso dejar claro en todo momento que está muy tranquila y que duerme estupendamente. "Sacar los nombres de personas es una medida de presión. La gente me dice que soy muy afortunada por estar en una lista de gente que gana mucho dinero, pues sí lo soy, porque gracias a eso puedo ayudar a gente, construir colegios, maternidades en países en vías de desarrollo. Estoy feliz, amo a la gente que me rodea, a mi profesión, y estoy muy feliz con mi novio. Diferente sería que me dijeran que tengo un cáncer terminal y que me queda poco tiempo de vida, pero afortunadamente eso no es así, tengo mucho trabajo hasta que acabe el año. Acabo de renovar una campaña de publicidad. Cada uno es como es y la esencia no se puede cambiar. Lo bueno es explicarlo, y por eso lo púbico en Instagram. La prensa es demoledora", argumentó.

La convocatoria de asistentes fue espléndida. Francisco Rivera llegó con Lourdes Montes, que están esperando su segundo hijo. "En verano huimos de las playas masificadas, seguramente estaremos en Ronda en plan tranquilo". Vicky Martin- Berrocal fue una de las galardonadas, junto con Dabiz Muñoz, Agatha Ruiz de la Prada, que llegó con su inseparable Luis Miguel Rodríguez, Jordi Cruz, Laura Sánchez y su marido David Ascanio, que se han casado recientemente en Tenerife, y tantos otros.

Sin lugar a dudas, estos premios representan una de las fiestas más destacadas del verano.