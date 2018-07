Los tres futbolistas de Sofía Suescun

Este lunes, el ex de Sofía Suescun, Hugo Paz, visitó el plató de Sálvame para hablar sobre el posible embarazo de Sofía Suescun. Una información que surgió durante la entrevista que concedió este viernes enSábado Deluxe y donde Rafa Mora dio la información que podría dar un giro a la no-relación que mantiene con AlejandroAlbalá.

Hugo Paz se mostró muy desconfiado con la noticia y confesó que de ser cierto, Sofía no tendría el niño: "En el caso de que estuviera embarazada no tendría el bebé porque ella no quiere que su hijo se apellide Albalá, ella busca que se apellide por ejemplo, Ronaldo".

Además, habló sobre los tres futbolistas con los que Sofía Suescun tendría una relación: "Hay otros futbolistas más aparte del que juega en la selección española. Otro es uruguayo y el otro es argentino. No sé si está con todos ellos a la vez, pero sé que se escribe con ellos. Con el de la selección lleva más tiempo quedando, y si pudiera tendría un hijo con él mañana mismo.No es la primera vez que el ex de Sofía asegura que Maite Galdeano quiere que su hija se rodee de futbolistas, actores y famosos (con dinero).

El ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa volvió a hablar sobre su historia de amor con la ganadora de Supervivientes, asegurando que "ha sentido muchísimo por ella": "He estado muy enamorado". Sofía ya confesó hace meses en el Deluxe que Hugo era el único chico del que había estado enamorada por lo que no sería extraño que se diesen una segunda oportunidad para seguir estirando la historia.