Laura Matamoros ha sido otro de los rostros conocidos que han acudido a la fiesta organizada por Yo Dona. Aunque ha dado a luz hace apenas dos meses, la joven busca momentos en los que despejarse y desconectar como el proporcionado por la revista.

Allí Laura ha estado tan simpática como siempre y, a pesar de haber dejado a Matías en casa, la joven no puede evitar hablar de lo completamente feliz que se siente con él: "Matías duerme ya siete horas y estoy encantada. Es buenísimo. Creo que todas las primeras semanas para una mamá primeriza sobre todo, son duras, pero ahora estoy feliz".

Laura comentó que no podrá irse de vacaciones este año porque debe cuidar de su recién nacido, aunque asegura que de vez en cuando hará escapadas a la playa. Además, tiene que organizar todos los preparativos de la boda de su hermano Diego Matamoros con Estela Grande a la que asistirá como madrina. Se nota que la familia ha entrado en la cuenta atrás y Laura comenta que su hermano empieza a estar nervioso: "Está súper nervioso, inquieto y con los sentimientos un poco a flor de piel".

Y aunque éste es un enlace que hace especial ilusión a toda la familia, ha transmitido también una sensación agridulce el hecho de que finalmente Kiko Matamoros no vaya a asistir. Su hija Laura prefiere no entrometerse en la decisión de su padre: "Es una decisión que él ha tomado, es totalmente respetable pero sí, desde luego que sí, al final es su padre y quieres que esté".

Uno de los motivos que han provocado que Kiko no asista a la boda de su hijo es que el propio Diego no ha invitado a su hermanastra Ana Matamoros, ya que no la considera su hermana. Laura contesta a eso que "yo en eso prefiero no entrar, Ana es menor y no me quiero complicar". Una situación muy delicada que deja a Laura entre la espada y la pared y sin ganas de dar la cara por nadie.

Lo que sí ha querido desmentir Laura han sido los rumores acerca de que Kiko Matamoros no quiere asistir porque va a ir la madre de Laura y Diego, Marián Flores: "Mi padre con mi madre no se llevan bien, pero todo el mundo sabe que es una celebración que se tiene que respetar eso y en ese sentido no hay ningún problema por parte de ninguno".

Pero pese a los continuos rifirrafes que hay entre miembros de su familia, Laura reconoce que este es uno de sus mejores años de su vida. El nacimiento de su pequeño Matías y la buenísima relación que mantiene con Benji son lo único que necesita Laura para ser feliz. Ahora el último deseo pendiente que tiene la joven es casarse: "Espero casarme pronto, la verdad, pero tiempo al tiempo, primero dedicarme a mi hijo y dedicarme a mí con mi novio.