En Lecturas una desafiante Mila Ximénez nos mira directamente. "Eres un ser maligno y putrefacto", dice en una carta a la estafadora de famosos que utilizó su nombre (y su amistad) para perpetrar sus crímenes. La misiva es pródiga en metáforas sensoriales: "Rozo el vómito por haber compartido contigo algún momento de mi vida". Mila es consciente de que Mónica Gil está en prisión y se alegra por ello: "No por venganza, sino porque me produce tranquilidad que estés lejos de tus víctimas". La colaboradora de Sálvame explica cómo conoció a su ahora examiga y el perfil falso que ésta se montó durante años. "Supiste esconderte bien bajo esa ropa amplia y tus mechas descuidadas que se traducían como el look de una mujer despreocupada".

Menos mal que Mila no llegó a caer del todo: "Gracias a mis miedos no te dejé acercar lo suficiente para que envolvieras en tus manos toda una vida de trabajo. Otros lo hicieron y me consta que se sienten enjaulados sin salida en esa red maléfica". Casas en Londres o Miami a un precio de derribo, fondos en Hong Kong, invertir en acciones un hotel recién comprado en el lago Como... "Que la vida te lo recaude en algún banco que te cobre intereses tan altos que te cueste respirar. A algunas de tus víctimas ya les está costando".

En Diez Minutos, Lydia Lozano, embutida en un ajustado bañador amarillo, disfruta de una escapada romántica junto a su marido Charly. La periodista aterrizó en Tenerife tras un intenso año de trabajo con el que es su compañero desde hace 28 años. Y ahí disfrutaron de las tumbonas del hotel y los cócteles. Lydia, de 57 años volvió a casarse con Charly en 2015 en una ceremonia balinesa en un restaurante de Madrid. Nuevos retos la esperan a su regreso: ¿Será Lydia Lozano una de las incorporaciones estelares al próximo GH VIP? La revista también reincide en la felicidad de Gustavo González y María Lapiedra, montando en bici como si no tuvieran problemas con la exmujer de él.

La revista Semana nos presenta la "semana trascendental" de Álex Lequio, que posa en portada con sus padres Ana Obregón y Alessandro Lequio en una imagen de archivo. El joven afronta con ánimo una nueva fase en su recuperación, tras haber estado internado un tiempo en una prestigiosa clínica neoyorquina. Estos días regresa a España para un evento planeado por su empresa. Además, se nos muestra a Yana Olina en biquini. Las imágenes de la novia de Bustamante son "las más esperadas del verano", según la publicación.

En ¡Hola! ignoran todo lo anterior y nos muestran en exclusiva la boda sorpresa de Laura Sánchez y David Ascanio. "Íntima, diferente y muy romántica", dice el titular, "en su paraíso de Tenerife". Se trata de una excusa como otra cualquiera para repasar otras bodas que adornarán este verano del corazón, como la de la famosa Dj Katy Sainz, el actor Julián González o el millonario Kimbal Musk.