El Gobierno estudiará la normativa vigente sobre títulos nobiliarios para ver si es posible la supresión del ducado de Franco después de hacerse oficial que el título lo hereda la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, tras la muerte de su madre, Carmen Franco, a finales del pasado año.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una disposición del Ministerio de Justicia firmada por su anterior responsable, Rafael Catalá, el pasado 31 de mayo, un día antes de votarse la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, por la que se concede el título a Martínez-Bordiú.

Delgado ha explicado que no puede acordar por el momento la retirada del ducado porque su continuidad "responde a la firma" que hizo su antecesor al final del trámite administrativo, iniciado cuando Martínez-Bordiú solicitó ser sucesora, al morir su madre el 29 de diciembre.

No obstante, la ministra ha asegurado que su departamento analizará la Ley de Memoria Histórica para ver si es posible modificar la norma vigente, que no contempla la retirada de títulos nobiliarios, como vía para suprimir el ducado de Franco. "Si no, no se puede retirar el título. La intención del Gobierno es estudiarlo porque todo lo que se refiere a memoria histórica se va a estudiar con mucha seriedad", ha subrayado Delgado a los medios tras tomar posesión la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra.

Título otorgado por el rey Juan Carlos

Al morir el dictador en noviembre de 1975, el Rey Juan Carlos otorgó el título de duquesa de Franco, con grandeza de España, a su hija Carmen como "muestra de aprecio" y "en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren".

Aunque fue concedido por Juan Carlos I, el actual jefe del Estado, Felipe VI, no tiene potestad para anularlo o revocar la sucesión al tratarse de un título que pasó a regularse por la normativa de distinciones nobiliarias. Sí podría hacerlo si fuese un título de la Corona, como ocurrió en junio de 2015 cuando desposeyó a la infanta Cristina del cargo de duquesa de Palma por la implicación de su marido, Iñaki Urdangarin, en el caso Nóos.

La izquierda pide la revocación

Desde la Ejecutiva del PSOE, varias voces han defendido la revocación "al no ser una buena noticia", como ha señalado el secretario de Política Institucional socialista, Patxi López. "Si se le puede dar la vuelta, que se le dé", ha propuesto el exlehendakari.

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha criticado que don Felipe no haya hecho algo más para evitar que la nieta de Franco se hiciera con "el ducado de su mamá".

"El Rey no ha estimado que, con la autoridad que le es propia, podía haberse desprendido de un lamentable vestigio del pasado. El verá que le conviene a la Corona. A España no le conviene, desde luego", ha asegurado Perelló en Twitter.

El diputado Odón Elorza ha opinado que se trata de "una decisión inmoral" adoptada con "nocturnidad", fruto de "la herencia de Rajoy y Catalá", y que no entiende "la firma del Rey en los tiempos que corren".

La posición del PSOE la han secundado otros partidos de izquierda. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso Ione Belarra ha abogado por la desaparición del ducado de Franco al ser un "vestigio del pasado y del franquismo". El líder de IU, Alberto Garzón, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que corrija la concesión al ser una medida "surrealista" producto de "no haber roto del todo con la dictadura". "Nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de Hitler", ha declarado Garzón en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha convenido en que se trata de una "anomalía", por lo que ha insistido en la petición de retirar todas las distinciones nobiliarias a aquellas familias que "participaron en el golpe de estado de 1936 y que recibieron beneficios por parte del general Franco".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reconvenido al Gobierno del PSOE por no haber frenado la renovación del ducado de Franco, que la ha considerado "una forma de discriminación y una falta de respeto a las víctimas del franquismo".

Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, se ha mostrado partidario de "plantear como país la existencia o no de este tipo de títulos".

El PP se ha limitado a expresar su respeto por "lo que sale en el BOE", si bien ha apuntado que es una cuestión que "tendrá que explicar" el Gobierno socialista, según el diputado del grupo popular Carlos Rojas.