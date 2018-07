Ivonne Reyes: "No me pueden estafar porque no tengo dinero"

Ivonne Reyes volvió a posar para los medios, esta vez en la fiesta de Yo Dona, después de un tiempo sin dejarse ver. La última vez que la vimos fue en la graduación de su hijo Alejandro, donde estaba muy emocionada y feliz.

Ahora Ivonne nos hace saber que está viviendo una etapa muy ajetreada pero está feliz con su vida, y por eso, de momento, no tiene planes de verano: "Este mes de julio la verdad es que está bastante apretadita la agenda, así que en agosto alguna escapada me haré, pero estaré en Madrid".

Ivonne está deseando que llegue el momento de darse un respiro y ponerse el esperadísimo bikini. Para eso está entrenando, según ella misma confiesa: "La verdad es que estoy trabajándome el cuerpo con 'pole dance' (baile en barra), hay que hacer deporte, siempre lo he dicho".

Quizás ese sea su gran secreto de belleza, y es que no cabe duda que a Ivonne le gusta mucho cuidarse por dentro y por fuera: "Me gusta cuidarme, si no nos cuidamos ¿dónde vamos? Lo primero la salud, el deporte te hace estar activa, con buen rollo, y si encima te ves bien, es muy agradecido. Yo se lo digo a todo el mundo".

Hemos querido conocer qué opina Ivonne sobre algunas de las últimas noticias, como por ejemplo acerca de la pareja del año, Agatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, de los que nos comenta que le encanta verles así de felices: "Agatha y Pedro J. están emparejados con sus parejas y súper bien, ella siempre está pletórica, llena de colores. Eso significa que por dentro está con mucha vida y si está enamorada... qué bien, me alegro por ella".

También ha hablado Ivonne sobre las estafas de Mónica Gil, que ha engañado a otros famosos como Mila Ximénez, Kiko Hernández, Carla Pereyra, Jorge Javier Vázquez... La respuesta en su caso, afortunadamente, es no, y así lo explica ella: "Creo que no la conozco, no me puede proponer ningún negocio porque no tengo dinero, qué pena. Me hubiese gustado decirte 'me propuso algo', pero no. No me pudo estafar porque no tengo dinero, lo siento por ella, pero es que no tengo".