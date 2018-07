La noche de pasión de Kiko Rivera con una mujer que se llamaba Agustín

Kiko Rivera es uno de los protagonistas de la última temporada de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, junto a Julio José Iglesias, Elena Tablada y Toñi Salazar. La última cena corrió a cuenta del hijo mayor de Julio Iglesias y una vez más, los comensales demostraron que se llevan a la perfección. La conexión entre ellos es tal, que entre plato y plato hablaron abiertamente de su vida privada y contaron anécdotas de lo más curiosas.

Rivera recordó una de sus noches locas antes de comenzar el noviazgo con Irene Rosales. Una de tantas, ya que gracias a su carrera como dj, pasa su vida entre bolos. "Cuando estás en una discoteca, entras a las 12 y todo es muy selectivo. Llegan las 2 y bueno, todavía eres un poco selectivo. A las 4 lo ves todo de diferente manera. Y a las 6 de la mañana, si es mujer, mejor", comentó el hijo de Isabel Pantoja.

"Yo salí por una discoteca y conocí a una muchacha guapísima, nos fuimos a su casa", comenzó su relato, y aquella noche de pasión, resultó tener sorpresa. "Era la época de Semana Santa y cuando salí con la banda de la Esperanza de Triana se acerca ella y luego se me acerca uno de la banda a decirme: 'Kiko, ¿sabes quién es esta? Esta persona iba a mi colegio y se llamaba Agustín'", continuó Kiko Kiko Rivera antes de asegurar que "yo no me di cuenta, ni yo ni nadie". Julio Iglesias Jr., muy comprensivo, añadió un "puede pasar".