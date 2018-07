Alessandro Lecquio ha contestado a Mila Ximénez después de que la colaboradora de Sálvame, a raíz de las estafas de su antigua amiga Mónica Gil, llamase a éste "estafador emocional" tras sus críticas iniciales a los famosos supuestamente estafados. El pasado miércoles Lecquio dijo que "los hoy engañados, hace dos días presumieran de ser los más listos".

Mila, naturalmente, no tardó más que unas horas para contestar a Lequio desde la tribuna de Sálvame, espetando al ex de Ana Obregón que él mismo era un "estafador emocional" de mujeres.

La discusión a buen seguro continuará después de que Lecquio, al día siguiente, haya querido matizar sus propias palabras y de paso contestar a Mila Ximénez en El Programa del Verano. "Que le caiga a la señora todo el peso de la ley si es una estafadora", dijo para empezar y aclarar puntos. Pero Lequio también consideraba que sus palabras habían sido malinterpretadas.

"La controversia es que los que intentan comprar duros a una peseta es para cuestionar su comportamiento. A mí estos casos me recordaban al timo de la estampita", volvió a reiterar.

Jimmy Giménez Arnau, presente en la tertulia conducida por Joaquín Prat, aseguró que "conociendo lo brava que es Mila ha estado discreta". Arnau dijo que "en la estafa, el que va a engañar a un tonto, va a estafar al tono pero el tonto le estafa a él", algo que enojó al presentador sustituto de Ana Rosa.

"No es el timo de la estampita, porque ahí hay un estafador y un estafado". Prat quiso establecer claramente la diferencia entre estafador y víctima, cosa que no casa con el denominado timo de la estampita con el que comparó Lequio las estafas de Mónica Gil.

Lequio volvió entonces a la carga: "Detrás de todo chollo está el descalabro de otra persona, eso es lo que estaba intentando explicar. Sin quitar dolor a lo que ha pasado MIla, está aprovechando para comercializar victimismo y eso intentó ayer con ese discurso lleno de odio y no de razones. Yo me solidarizo con el dolor de Mila. Yo jamás la he llamado estafadora porque entre otras cosas ha sido lista y no ha caído. Espero que le haya servido de terapia", dijo, alimentando a buen seguro la polémica.