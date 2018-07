Mila Ximénez, tras unas "humillantes" palabras de Lequio: "Eres un estafador emocional"

Mila Ximénez atraviesa uno de los momentos más delicados en Sálvame tras descubrir que su amiga Mónica Gil ha sido acusada de estafar a varios famosos. La colaboradora nunca sospechó de su amiga ni fue consciente de lo que estaba pasando. Una vez destapado todo el entramado de relaciones y negocios de Mónica, Mila ha descubierto que la estafadora de la jet set habría intentado estafarla hasta en cinco ocasiones.

Este miércoles, debatían sobre el tema en El Programa del Verano, presentado por Joaquín Prats. Uno de los más críticos con los famosos supuestamente estafados fue Alessandro Lequio, que aseguró que "es curioso que los hoy engañados, hace dos días presumieran de ser los más listos": "La teoría del timo de la estampita, el estafador estafado". Unas palabras que no fueron apoyadas por sus compañeros de debate.

En Sálvame, Mila Ximénez respondió a su compañero de cadena para recriminarle sus "humillantes" palabras: "La afirmación de los estafadores estafados es una frase tan humillante, tan poco pensada, no encuentro que seas inteligente pero deberías pensar más en lo que dices (…) Yo soy una víctima y tú defiendes a los estafadores porque eres uno de ellos, eres un estafador emocional, tú has estafado emocionalmente a tus mujeres, a tus hijos porque también con los divorcios ellos han sufrido".

"¿Conoces a alguna víctima que haya sido una estafadora? Ten los… y di su nombre", continuó la colaboradora. "La próxima vez que digas estafadores sin nombres te denunciaré, no he estafado a nadie en mi vida.No tengo ni una multa de tráfico y tú has estafado a todo Dios que te ha conocido", le advirtió.

Mila le recordó que en Sálvame le han respetado con el tema de su hijo y le pide que haga lo mismo con sus compañeros: "¿Cómo te atreves? Desde que conociste a Ana Obregón no has pegado un palo al agua nunca, dices tres tonterías y te vas a casa, ese es tu trabajo y eres un traidor porque hablas por detrás pero, por delante, te haces caquita".