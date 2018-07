Álex Lecquio da plantón por su enfermedad (y la pulla de su padre a su novia)

La crónica rosa de Es la mañana de Federico trató en esRadio el "sórdido y triste" caso de Álex Lecquio, que finalmente, y tras "muchas idas y venidas", no se presentó en el evento de inauguración de un restaurante en Madrid, Miss Sushi, organizado por su empresa de comunicación.

El encargado de hacerlo fue su padre, Alessandro Lecquio, quien "muy emocionado" tuvo que contestar las preguntas de la prensa y aclarar el estado de salud de su hijo, que pese a las últimas informaciones, sigue ingresado en un hospital neoyorquino tratándose una grave enfermedad sin especificar.

"Finalmente no ha venido", explicó en esRadio el periodista Daniel Carande, que estuvo presente en el evento y confirmó que Álex no ha venido a España sino que sigue en Estados Unidos, al menos según la versión ofrecida por su padre. "Nos dijo que no sabía si le iban a operar o no".

Federico Jiménez Losantos explicó por qué la hipótesis de que Álex Lecquio se presentase en Madrid, alimentada con toda seguridad por él mismo, era un imposible desde el principio: "Es no conocer cómo son los hospitales americanos, que hasta que no firmas que te has ido no te dejan salir. Porque si sales y recaes, y le metes una demanda al hospital por haberte dejado salir y caer en la enfermedad, los crujen. Viven aterrorizados por las demandas y, por eso, hasta que no acabas el tratamiento completo, no sales. Ni siquiera te dejan moverte".

De momento, el joven empresario lleva ya seis meses de tratamiento, y dejó en manos de su padre Alessandro la misión de explicar la situación. "Lecquio jugó ayer un poco con eso, que hasta el último momento no se iba a saber", dijo Carande, que puntualizó que se trata de una versión que arroja dudas, dado que el desplazamiento en avión desde Nueva York implica un tiempo y un esfuerzo que hubiera permitido aclarar antes si Álex iba a presentarse al evento. ¿O es que acaso está en España, como se ha señalado desde la prensa española, cosa que se contradice con lo expuesto por su padre? Lecquio señaló que fue el día anterior cuando los médicos le desaconsejaron viajar.

Una inauguración en la que Lecquio, como es habitual, dejó caer una de las habituales y polémicas perlas, en este caso a la novia de su hijo, Francisca González: "La única mujer que ha estado con él ha sido Ana", dijo en referencia a su madre Ana Obregón.