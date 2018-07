Alfonso Díez rompe su silencio sobre Cayetana, "principalmente una mujer"

Si por algo ha destacado Alfonso Díez hasta ahora es por su silencio, que ahora rompe por primera vez y en exclusiva en Lazos de Sangre. Un programa que se acerca a la vida de las grandes sagas familiares y que el jueves estrenó su primer capitulo con una de las más famosas del país, la Casa de Alba.

El programa contó con los testimonios de Carlos Fitz-James Stuart y Cayetano Martínez de Irujo, que explicaron cómo ha sido su infancia y desvelaron vivencias al lado de su madre, la duquesa de Alba.

Pero además, Alfonso rompió su silencio para conceder su primera entrevista en televisión y contar sus años dentro de una de las familias más importantes de nuestro país. Pero... ¿Quién es y que ha sido de Alfonso Díez desde que Cayetana ya no está?

"Teníamos mucha diferencia de edad, pero yo no lo notaba. Yo me lo he pasado con ella como no me lo he pasado con nadie", dijo Alfonso a la hora de abordar la figura de Cayetana, a quien definió como "una mujer, principalmente. En toda regla. Una mujer maravillosa".

Además, explicó que "he cuidado a Cayetana, pero la he cuidado como ella me ha cuidado a mí. Creo que esas cosas son mutuas como todas las cosas en la vida", dijo el exduque.

El nombre de Alfonso Díez saltó a los medios tras hacerse pública su relación con la duquesa de Alba en 2008. Entonces, él tenía 57 años y la duquesa 83, y todos criticaron y juzgaron su diferencia de edad, incluso miembros de la propia familia mostraron su rechazo. Aún así en 2011 contrajeron matrimonio, quedando viudo tres años después.

Cuando su nombre saltó a la palestra, Alfonso era un funcionario de la Seguridad Social. Hijo de militar y perteneciente a una familia de médicos, no abandonó su puesto de trabajo a pesar de su matrimonio.

La muerte de la duquesa le devolvió la discreta vida de la que siempre disfrutó, pero le quitó uno de los grandes amores de su vida. Según su entorno más cercano, Alfonso habría estado enamorado de la duquesa desde mucho antes de empezar su relación, cuando se conocieron por amigos en común.

Alejado de los medios y fuera del centro mediático, Alfonso vive retirado de la vida pública. Cayetana se aseguró que pudiera vivir dignamente como viudo de Alba, recibiendo una pensión vitalicia libre de impuestos de 3.000 euros mensuales, viviendo en Madrid cerca de sus amigos y familia.