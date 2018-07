Sara Carbonero asistió a la cena organizada por la revista Elle Gourmet para celebrar la entrega de premios que otorga cada año. Recién llegada de Rusia, donde ha estado con su marido Iker Casillas, la periodista comentó que ya han dado por finalizadas las vacaciones de verano, y que Oporto ya lo consideran como su segunda casa.

En Rusia han estado poco tiempo, debido a que Iker estaba trabajando para la televisión mexicana. "Nos ha dado tiempo para hacer algo de turismo, a pesar de haber un tráfico terrible. Además, los días se nos hacían cortitos por el cambio de horario, pero lo hemos pasado muy bien. Nosotros las vacaciones las tenemos muy temprano, porque la Liga acabó en mayo, Iker ya está en Oporto, y yo regreso ya. Allí estamos encantados, es como nuestra segunda casa.

Respecto a la Selección Española y su actuación, comentó que el factor suerte es muy importante en ese tipo de eventos. "Yo creo que, sinceramente, si nos preguntan a todos antes de empezar el Mundial quién es nuestra favorita, todos decimos España. No creo que Rusia mereciera estar en cuartos, no creo que jugaran mejor que nosotros. Iker y yo sufrimos mucho viendo el mundial.

Cuando se le preguntó por lo ocurrido con la reportera Maria Gómez y el tan comentado beso que le dio un aficionado y su respuesta de "no soy guapa, soy periodista", su punto de vista fue claro: "He visto el vídeo, y lo que me preocupa más no es que haya una persona que en un ambiente de euforia le dé un beso, que está fatal, sino que muchas personas lo justifiquen o piensen que es una broma. Yo nunca he estado en los exteriores, entonces no he vivido eso. Yo estaba dentro del estadio con todo controlado, pero la aplaudo totalmente, me gustó el corte que dio porque efectivamente, son pequeñas cosas pero con pequeños cambios se hacen grandes cambios. Hay guapos y guapas profesionales.

De su futuro profesional, una vez sabido que se quedan en Oporto, seguirá con colaboraciones de publicidad aparte de un proyecto relacionado con la escritura, que ya está muy avanzado, pero sin fecha, y que seguramente verá la luz el próximo año. Reconoce que está feliz, que su vida ha cambiado mucho y que el secreto de su relación es el amor.