Sofía Suescun y su amistad con el cantante que traicionó a Cristiano Ronaldo

El goteo de amigos especiales de Sofía Suescun es constante y no hay día el que no descubramos un nuevo nombre en la interminable lista de supuestos amantes. Futbolistas, tronistas y, ahora, un cantante de música latina. Así lo aseguró este jueves en Sálvame el ex gran hermano Ricky, que compartió concurso (y besos) con la ganadora de Supervivientes.

El canario dio su opinión sobre Sofía Suescun y aseguró que conoce muchos nombres de futbolistas con los que Sofía habría intercambiado mensajes muy cariñosos. Pero la bomba de la tarde llegó cuando aseguró que la joven habría enviado fotos y vídeos a un cantante de música latina muy conocido. Aunque el nombre no salió de su boca, los colaboradores no tardaron en asegurar que se trataba de Kevin Roldán. El intérprete acumula millones de visitas en su canal de Youtube y es uno de los cantantes latinos con más proyección de su país.

Aunque es posible que su nombre no suene demasiado en España, protagonizó un polémico episodio con el futbolista Cristiano Ronaldo en el año 2015. Ni el Real Madrid ni los aficionados blancos entendieron que el delantero diera una gran fiesta de cumpleaños junto a algunos compañeros horas después de perder ante el Atlético de Madrid por un humillante 4-0. Por aquel entonces, el nombre de Kevin Roldán era desconocido pero pasó a estar en boca de todos tras subir fotos y vídeos de la fastuosa fiesta.

Las críticas por la celebración no tardaron en llegar y Cristiano se vio obligado a dar explicaciones e incluso amenazó con demandar al cantante por publicar contenido audiovisual de la fiesta privada. Además, durante la celebración del triplete del Barça en el Camp Nou, Gerard Piqué hizo la famosa broma refiriéndose al cantante y al Real Madrid: "Gracias a Kevin Roldán. ¡Contigo empezó todo!".