Ágatha Ruiz de la Prada reconoce que está enamorada: "'Chatarrero' me pone"

Ágatha Ruiz de la Prada vive una segunda juventud y está más feliz que nunca tras su divorcio de Pedro J. Ramírez. Mucha culpa la tienen sus amigos, en los que se ha refugiado en los últimos meses y con los que no ha parado de divertirse. Pero la razón más grande de su felicidad es su novio Luis Miguel 'el chatarrero', con quien sale desde hace varias semanas.

Ella misma lo reconoció en el programa Viva la vida de Toñi Moreno, donde sin pudor aseguró que está enamorada. Aunque en un principio trató de esquivar las preguntas sobre su relación, finalmente se abrió con la presentadora y contó cómo se conocieron. "Una revista del corazón hizo una lista para buscarme novio, aunque yo también tenía mi lista. Miro la de la revista y digo 'uy, pues no está mal', me hizo gracia", comenzó su historia.

"En esa lista estaba Florentino que es amigo mío, el duque de Alba... El único al que no conocía era Luismi. Esa noche me dieron un premio y Teresa Bueyes me invitó a su cumpleaños", explicó, y fue allí donde surgió la chispa. "Luismi es muy divertido, es muy simpático, sabe mucho de señoras y recicla genial. Para mi el reciclaje es una obsesión, todo el que me conoce lo sabe (...) Es un reciclador, no un chatarrero, aunque a mí los chatarreros me encantan. Pero que no pasa nada por decir 'chatarrero', a mí 'chatarrero' me pone", dijo divertida. "Estaba muy enfadado porque ganó un juicio a no sé quién, que le llamó 'chatarrero', y yo le dije 'pero no seas tonto, si es super sexy'".