Alba Carrillo y David Vallespín dan un paso más en su relación

Alba Carrillo y David Vallespín están más felices que nunca. La pareja comenzó su relación en la primavera de 2017 y parece que todo va viento en popa, tanto, que han decidido dar un paso más en su relación e irse a vivir juntos. En una conversación con Europa Press, la modelo desveló que no tiene planeado realizar ningún viaje con su chico este verano. "Ahora que vivimos juntos tampoco necesitamos un viaje romántico", explicó.

Alba, que ya estuvo en la playa durante las vacaciones de Semana Santa, tiene pensado pasar unos días en la montaña junto a su pareja y su hijo Lucas, de 7 años. El resto del verano lo pasará trabajando. "Tengo varios proyectos solidarios y con cosas de tele. La semana que viene tengo lo de Mi madre cocina mejor que la tuya y genial", aseguró.

Sobre el enfrentamiento que mantiene con Fonsi Nieto por la custodia de su hijo, la modelo no desveló nuevos detalles. El juicio se celebra en octubre pero no está nerviosa. "Yo siempre he confiado en la justicia. Es un tema de dinero y no me va la vida en ello (...) Intentamos ser asépticos y que a él no le lleguen nuestras cosas. Yo veo que si nos pudiéramos llevar bien, sería mucho mejor. Pero para todas las relaciones es necesario que haya dos personas que quieran poner de su parte. Yo siempre lo he intentado", dijo ante la prensa.