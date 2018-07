Raquel Bollo sale al paso de los rumores sobre su ruina

Raquel Bollo declaró este domingo en Viva la vida que ni ha cerrado su tienda en Sevilla ni tiene problemas económicos.

La colaboradora aseguró en Telecinco que no cerró su negocio, sino que lleva "tiempo con un proyecto, un cambio. Siempre he cerrado el mes de agosto y a mí me viene bien julio y agosto porque puedo liquidar desde mi página web y mi Instagram y me conviene más hacer esto para así, en septiembre, poder estar instalada en otro sitio".

Bollo desmintió que la fueran a desahuciar de la finca en la que vive: "No es mía la finca. A raíz de allí yo di explicaciones por activa y por pasiva y, a pesar de todas las explicaciones que yo daba, se decían cosas distintas". "Las explicaciones las daré dónde y cuándo quiera", remataba, con mal humor.