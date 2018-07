Multitud de famosos, incluyendo a Julián Contreras Jr., se dieron cita en la premiere de la comedia española El mejor verano de mi vida. Allí, el hijo de Carmina Ordóñez no dudó en desmentir a su hermano Francisco Rivera y confirmar que ya conoce a su sobrino Cayetano, hijo de Eva González y Cayetano Rivera.

Preguntado por la futura paternidad de Fran Rivera, Julián contestó que la enhorabuena "se la tenéis que dar a Fran, él es padre, yo soy el tío. Sí, la verdad es que por el tío, sí, la familia va creciendo y eso es muy bueno".

Eso sí, reconoce que aún no le ha felicitado. "No, no tengo ningún tipo de contacto por lo que no le he felicitado pero me alegro mucho por él. Lo que quiero es que salga todo bien y que sean lo más felices posible. Eso es lo importante".

Además, debido a las versiones contradictorias de Julián y Fran sobre si el primero había conocido al bebé de Cayetano, se mostró sorprendido. "¿Qué era mentira que yo había conocido a un ser humano? No lo sé, bueno. Mira lo tenéis muy fácil, a mí cada vez que pasa algo me llamáis por teléfono, lo que tenéis que hacer es quedar todos un día e ir a por Cayetano. Le tenéis que preguntar a Cayetano '¿tu hermano ha conocido a su sobrino?' y él dirá 'claro que sí'. A lo mejor ellos no habrán hablado".

Quizá se trate de un malentendido, "o que a lo mejor no lo han comentado. Yo te dije que había conocido a mi sobrino y es completamente cierto. Yo no me voy a inventar nada de eso, lo que no voy a hacer es callármelo. Yo ya le he conocido, para mí fue un momento muy especial, y eso es lo que vale".

Julián lamenta no tener trato con su familia, ni tampoco con Lourdes Montes. "Nosotros no estamos metidos en una dinámica de a ver cuándo nos vemos, cada uno estamos viviendo nuestra vida y realmente nosotros hablamos de esto en sitios así, en nuestra vida no tiene tanta importancia".

Julián Contreras no sabe muy bien si algún día se llevará con su hermano Fran. "No tengo ni idea, no lo creo".