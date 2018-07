¿Qué le ha pasado en las rodillas a Ares Teixidó?

Ares Teixidó ha sido una de las invitadas a la premiere de El mejor verano de mi vida, una comedia protagonizada por Leo Harlem. La presentadora no quiso perderse el estreno y allí se pudo apreciar unas notables heridas en las rodillas que la propia Arex no tuvo inconveniente en aclarar.

Claro que la pregunta obligada para ella era si estaba al tanto de la intervención de David Bustamante, con quien Ares protagonizó un supuesto romance acompañado de (gran) polémica, en el programa Bailando con las estrellas: "Soy muy fan, me encanta, pero no por él -que también- si no porque es un formato maravilloso".

Tratando de despejar nuevos rumores, apostó por "Patry Jordán, porque además de que es mi amiga es la persona que me está entrenando y la adoro. Se lo está currando mucho. Le echa muchas horas y es muy buena. Pero bueno, David Bustamante está ideal y Manu Sánchez, también".

Pero respecto a sus heridas en las piernas, Ares Teixidó explicó que sufrió "una caída, pero de esas mortales de decir ‘por favor que no me haya visto nadie’. Fue en un concierto, estaba con el móvil, la escalera estaba demasiado cerca, no la vi y me caí rodando". La joven pensó en cubrirse con pantalón largo, pero rápidamente lo descartó debido a la elevada temperatura del verano madrileño.

Las heridas de Ares | Cordon Press