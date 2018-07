Corinna desvela que Juan Carlos I la usó como testaferro

Corinna es la protagonista de la información publicada tanto por El Español como por OK Diario, un audio en la que la antigua "amiga entrañable" del rey Juan Carlos confiesa que el monarca la usó como testaferro "no porque me quisiese, sino por ser residente en Mónaco".

Corinna desvela en el audio, perteneciente a una conversación mantenida con el comisario Villarejo en el año 2015, que Juan Carlos creó cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro Orleans de Borbón y de su abogado, el suizo Dante Canonica. Villarejo, ahora mismo en prisión preventiva por cohecho y blanqueo, conversó con Corinna gracias a un contacto común, el empresario Juan Villalonga.

Lo que da a entender el audio es un posible blanqueo de dinero producido durante su relación sentimental, que se desveló públicamente tras el accidente de Juan Carlos en Botsuana.

La "amiga entrañable" se lamenta de que, por tanto, la relación no fuera amor verdadero, sino por intereses económicos. "No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco", justifica, ignorando deliberadamente el hecho de que Corinna mantenía su residencia habitual en La Angorrilla de Mingorrubio, en El Pardo.

Dice Corinna haber vivido una "pesadilla enorme" debido a que el Rey colocó parte de su patrimonio a su nombre "sin decírselo", y ahora debe devolverlo. Si lo hace y le "manda dinero" –como asegura que estaba ocurriendo– entonces se convertiría en "blanqueo".

"Te levantas por la mañana y alguien te dice: 'Tienes un terreno en Marrakech'. Llamas a tu abogado y te dice: 'Puta mierda, es un error, no puedes hacer eso, es money laundering y vas a ir directa a la cárcel'", le dice a Villarejo.