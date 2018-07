No había salido Semana a la calle con la exclusiva del bautizo del hijo de Chabelita y Alberto Isla y ya sonaban con fuerza los rumores de que han roto. De nuevo. Quizá por eso la fotografía elegida por la revista para ilustrar su portada resulta tan irreal: sonrisas forzadas, retoques exagerados e, incluso, sensación de fotomontaje.

El titular, una declaración de intenciones de Chabelita en toda regla: "Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado. Necesitaba sentirme arropada". Se refiere a la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermano, Kiko Rivera.

En páginas interiores, Chabelita posa con hasta tres vestidos y cara de interesante, y amplía sus declaraciones. Dice que ni siquiera la llamaron para avisarle de que no irían y que ofreció a su madre ser la madrina antes que a Dulce, pero que no quiso. "Sé que si Dulce no estuviera mi madre tampoco habría venido: aunque el problema se llama Alberto Isla". Y añade, para herir a terceros: "Mi hijo se da cuenta de todo. En el fondo, me veo reflejada en él, porque siempre he tenido que vivir a dos bandas".

El auténtico problema es que, al parecer, la pareja habría roto de nuevo. Aunque en Semana leemos pies de foto tan surrealistas como que "Isa y Alberto a veces chocan pero sus enfados duran poco", la realidad es que parece que su relación ha terminado.

La nota de color la pone una foto de la mesa que quedó vacía, la de los Pantoja.

La prensa rosa se rinde a Terelu

En ¡Hola! leemos las primeras palabras de su madre, Teresa Campos, quien habría dicho que "Todo va a ir bien" y que ella está tranquila, y de Bigote Arrocet: "Terelu cuenta con tanta vitalidad que a uno le deja opacado. Se da cuenta de lo mucho que ella tiene de su fortaleza, y eso es muy bonito".

El resto de revistas también recogen sus duras palabras en Sálvame Deluxe e incluyen imágenes de sus últimas visitas al hospital, donde será operada este miércoles.

Carmen Borrego explica cómo se siente

Ahora que Las Campos se han reconciliado con Lecturas, encontramos entrevistas con alguna de las miembros del clan prácticamente cada semana. Esta semana le toca a Carmen Borrego, que habla de cuánto le ayudó su hermana durante su cáncer, del que habla por primera vez.

Borrego sufrió cáncer de útero hace 15 años, y fue precisamente Terelu quien la llevó al médico: "Me salvó la vida",confiesa. En una entrevista muy emotiva, Carmen revela que se ha ido a vivir con su hermana, que su madre ha cancelado sus vacaciones, que Bigote está muy afectado (su esposa falleció víctima de esta enfermedad) y que va a parar sus operaciones de estética, incluidas en su reality: "Si le digo a mi madre ahora que me voy a meter en un quirófano, creo que me daría una bofetada, y eso que nunca me ha puesto la mano encima".

La nueva Belén Esteban

Nueva exclusiva de Belén Esteban en Lecturas, esta vez para contarnos que ha adelgazado ocho kilos y para expiar sus culpas: "Me arrepiento de no haber ido a la presentación de la colección de joyas de Terelu". Sin embargo se trata de una entrevista realizada por Mila Ximénez que tiene toda la pinta de haberse hecho antes de saberse que Campos vuelve a tener cáncer, porque no se hace ninguna referencia al asunto.

Belén posa en trajes de baño y recurre a sus clásicos: lo mal que lo ha pasado con el enfrentamiento con Toño Sanchís, de lo tranquila que duerme tras haber pagado a Hacienda o que de momento no hay boda con su Miguel. E incluye buenos deseos para María José Campanario, "por sus hijos".

'¡Hola!' opta por la espectacular Paloma Cuevas

¡Hola! se desmarca del resto de las revistas de los miércoles con un reportaje sobre Paloma Cuevas en el que no hay declaraciones de Paloma Cuevas. Se limita a glosar los méritos físicos de la mujer de Enrique Ponce, a la que, por primera vez, vemos en bikini. La verdad es que, fotoshop o no, luce un tipazo digno de la mejor de las modelos.Un estilo diferente al de Belén Esteban.

Detrás de este físico, mucha disciplina: cien abdominales diarios y una alimentación sana y equilibrada, además de, dice ¡Hola!, "ser madre y trabajadora", y "algún tratamiento, especialmente drenante".

Eva González casa a su hermana

¡Hola! publica media docena de fotografías de la boda de María, hermana de Eva González, a la que ella misma define como "mi otra mitad".

Vestida por Antonio García y acompañada por su marido, Cayetano Rivera, la modelo acompañó a su hermana en una tarde en la que la emoción hizo que no pudiese contener las lágrimas.

Cóctel de noticias

Rocío Carrasco luce nuevo (y enorme) tatuaje. La hija de Rocío Jurado lleva prácticamente toda la espalda tatuada con motivos florales, según vemos en ¡Hola! Al parecer ha tapado una pequeña mariposa que mostró en su boda hace años.

Miki Nadal, demandado por su suegra. Leemos en Lecturas que el humorista ha tenido que acudir a declarar después de que la madre de su esposa, Carmen Escámez, lo haya demandado por no dejarle ver a su nieta. La revista apunta a que la pareja está viviendo una crisis matrimonial y que está a un paso del divorcio.