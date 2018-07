La nueva Belén Esteban posa en bañador con 8 kilos menos

Belén Esteban regresa por la puerta grande, y con un biquini blanco, a una de sus publicaciones favoritas, Semana. La colaboradora de Sálvame posa para presumir de su nueva figura (ha perdido ocho kilos) y se confiesa de sus pecados, entre ellos, haber discutido con Terelu Campos, un poco "altiva" pero al final "buena compañera".

"No me peso pero el médico dice que he adelgazado ocho kilos, me he deshinchado mucho", dice Belén, que ahora descansa tras haber pasado mucho tiempo "al límite". "La bomba de insulina que me pusieron me ha cambiado la vida. Cada tres meses me hago revisiones y estoy fenomenal".

La nueva exclusiva está claramente dirigida a expiar sus culpas: "Me arrepiento de no haber ido a la presentación de la colección de joyas de Terelu", dice, justo el día en el que la colaboradora de Sálvame ingresa en el hospital para ser operada de su segundo tumor. La entrevista, realizada por Mila Ximénez, parece que tuvo lugar antes de que Terelu anunciase la semana pasada que la enfermedad se había reproducido.

De todas formas, Belén posa feliz con sus curvas más estilizadas y en traje de baño. Ocho kilos menos son muchos kilos, aunque la princesa del pueblo se merece el lugar que se ha ganado tras la odisea del juicio (ganado) contra Toño Sanchís. "Me salieron calvas del estrés que viví. El médico me dijo que era lo mínimo que podía pasar".

Además, dice que de momento no hay boda con Miguel y desea lo mejor a Campanario, la mujer de su ex Jesulín, aunque solo sea "por sus hijos".