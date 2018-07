Carlota Corredera sufre el efecto rebote tras perder 60 kilos

En verano toca lucir los cuerpos al sol y Carlota Corredera no iba a ser menos. La presentadora de Sálvame está disfrutando de las vacaciones con su familia en las playas de Formentera y celebrando el quinto aniversario de boda con Carlos de la Maza.La revista Semana lleva en sus páginas las fotografías de Corredera en la playa con un bañador negro jugando con su hija donde se puede ver que ha ganado varios kilos.

La presentadora anunció a bombo y platillo su notable pérdida de peso tras someterse a la dieta firmada por Pronokal y llevar una vida sana. Además publicó un libro, Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud, en el que cuenta la batalla personal que ha vivido contra la comida y su cuerpo.

La dieta a la que se sometió ronda los 500 euros al mes y, según los expertos, puede dar lugar al llamado efecto rebote, es decir, perder mucho peso y recuperarlo rápidamente si no se siguen unas pautas de mantenimiento. Pronokal promete una pérdida de peso acelerada pero es difícil mantenerlo, ya que se trata de una dieta puntual. Por eso es importante un cambio de estilo de vida tanto en la comida como en el ejercicio que se lleva a cabo.

A pesar de haber engordado algunos kilos, Corredera siempre ha confesado que lo que más le importaba era haber ganado en salud. "Lo importante es que ahora tengo salud y antes no la tenía. Yo me miro poco en el espejo. La gente se piensa que, como subo fotos a Instagram, es porque me recreo en mi imagen. Pero he evitado tanto mi imagen en el espejo, que aún me cuesta. Soy muy crítica con mi cuerpo, pero también con mi trabajo y con mi vida", explicó a Chic a principios de este año.