Mira Sorvino relata su terrible experiencia en dos castings

La actriz Mira Sorvino fue uno de los rostros femeninos más populares del Hollywood de los noventa. Tanto que no tardó demasiado en ganar un Oscar a la mejor actriz secundaria, por la comedia de Woody Allen Poderosa Afrodita.

Sin embargo, Sorvino no tardó en desaparecer de los repartos de las grandes producciones, y solo hace pocos meses se supo la razón: según la actriz, el entonces millonario y reputado productor Harvey Weinstein provocó que su carrera se estancara debido a la negativa de Sorvino a sus proposiciones sexuales.

Ahora, Sorvino tiene 50 años y se ha convertido en uno de los principales pilares de los colectivos femeninos que exigen un mejor trato en la industria. La propia actriz ha relatado en el podcast HFPA In Conversation, de la Asociación de la Prensa Extranjera (la misma que concede los Globos de Oro) que su historial de abusos va incluso más allá.

La actriz de Mimic aseguró que, cuando solo tenía 16 años, el director de casting "para una escena de terror, me ató a una silla, me lastimó el brazo y me amordazó con un condón". "Era demasiado joven para saber, gracias a Dios, cómo sabía el condón. Fue tan inapropiado.... ¿qué diablos hacía un director de casting con un condón en el bolsillo durante una audición?".

Esa fue la primera vez, pero hubo más. "Los directores te presionan para que tengas relaciones con ellos, y la gente te dice que si tienes una relación sexual con ellos te darán el papel. Eso me ha sucedido varias veces", relató, asegurando que ha perdido varios papeles debido a su constante negativa.

Y señala una experiencia concreta, aunque de nuevo sin citar el nombre de un famoso director. "Un gran director que obtuvo Oscar y es conocido por su perfil de justicia social en algunas de estas películas, literalmente me dijo en una reunión de audición en una etapa final: 'Sabes, cuando te miro, mi mente no puede evitarlo. Viaja sobre posibilidades artísticas y sexuales".