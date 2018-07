Edu Blanco no para de sorprendernos. Si el empresario argentino dejaba a todos boquiabiertos al anunciar en su perfil de Instagram la relación con Lara Álvarez, con el mismo asombro hemos visto cómo el mismo Edu anunciaba unas horas después su ruptura.

Una situación sin precedentes dentro del mundo de las redes sociales pues, a solo un día de declararle todo su amor en Instagram, el argentino ya ha afirmado que su intensa relación se ha terminado. "Intensa y breve, pero para mi, la historia de amor más bonita del mundo... hasta siempre Laru", escribía Edu Blanco junto a una amplia selección de fotos de la pareja.

Un mensaje que la asturiana ha confirmado en su cuenta de Instagram, donde ha publicado el mensaje: "Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece y una seriedad absoluta… Yo no tengo novio (risas). Dicho esto, os mando un beso a todos".

¿Qué ha ocurrido, por tanto, entre Lara y su no-novio argentino? ¿Quizá demasiada exposición pública? ¿O tendrá que ver la arrebatada confesión amorosa del argentino, realizada pocas horas después del anuncio de su ruptura –por parte de él– o el simple "no tengo novio" de ella?