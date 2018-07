Terelu Campos abandona el hospital con buenas noticias

Terelu Campos ingresó el pasado martes en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid para ser intervenida quirúrgicamente de la mama izquierda, donde se le volvió a desarrollar un tumor. Tras la operación de éxito, la presentadora ha recibido el alta y ha salido del hospital mostrando su mejor sonrisa y atendiendo a los medios de comunicación a su salida.

"Me encuentro bien, animada y agradecida", confesó la hija de María Teresa Campos antes de abandonar las instalaciones médicas. No obstante, no ha querido marcharse sin dar las gracias tanto a la Fundación, a la que considera su casa cuando está "malita", como a su oncólogo, cirujano, anestesista y su doctora, igual que al resto del equipo médico.

"Están analizando lo que se quitó ayer para saber el tratamiento que corresponde ahora", aseguró Terelu, que se encuentra esperanzada porque "la operación ha sido un éxito". También quiso mandar un mensaje cargado de optimismo que demuestra la entereza con la que afronta la recaída en su cáncer de mama. "Hay que ser optimista para curarte. No se puede recortar en sanidad porque para curarse hay que estar en buenas manos y yo confió plenamente en este equipo médico", confesó.

Terelu y su madre María Teresa Campos

Campos, que se encuentra estable según el parte médico, no quiso abandonar el hospital sin dar las gracias una vez más a la prensa: "De las cosas malas siempre se sacan buenas, como es el cariño o como habéis cuidado a Alejandra, gracias".

María Teresa Campos y Carmen Borrego quisieron estar al lado de Terelu cuando abandonó el hospital y durante estos días. Y es que Terelu puede presumir de contar con todo un ejército a su alrededor dándole apoyo y cariño: desde sus compañeras en Sálvame, a su amiga íntima Rocío Carrasco o su familia y el padre de su hija.