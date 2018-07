Lara Álvarez y el empresario argentino Edu Blanco no coinciden en que haya o no ruptura entre ellos. Según Edu, a través de su cuenta en Instagram, la relación que mantenía con la guapa presentadora ha finalizado, afirmando que han sido 8 meses de intensa relación.

Una noticia que no deja de sorprender, y que igualmente ocurrió cuando él mismo anunció su noviazgo con Lara.

Por su parte, la presentadora de Supervivientes nunca ha reconocido tal relación, y en su cuenta de Instagram ha dejado muy claro diciendo que no tiene novio." Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece, una seriedad absoluta…Yo no tengo novio. Dicho esto os mando un beso a todos". Así de claro lo dejaba la asturiana.

Lo que todavía no se sabe es como le han podido sentar estas afirmaciones del argentino, haciendo púbica una relación que ella nunca quiso airear.

Él no ha tenido en ningún momento problema alguno para contar que estaban juntos, como de la reciente ruptura ¿Llegarán a ponerse de acuerdo?