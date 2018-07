Cristina Pedroche ha salido al paso de todas las descalificaciones que ha recibido tras su paso por el último Zapeando. Todo venía por el vestido de Sandro París que la colaboradora había elegido, una prenda que descubría algunas partes de su cuerpo. Algo que llevaba a muchos a insultarla ferozmente en redes sociales.

Harta y cansada de los ataques continuos, Cristina ha querido dejar claro que va a seguir poniéndose lo que quiera, por mucho que algunos la critiquen e, incluso, insulten: "Hoy me he puesto este vestido en Zapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan: 'p*** zorra', 'p*****', 'buscona', 'guarra', 'se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención', 'y luego va de feminista', 'enseña el cuerpo porque no tiene cerebro', 'no por enseñar carne eres mejor artista'...

La publicación de Pedroche | Instagram

Pedroche continúa: "Estos son solo algunos ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días. Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías".

Un alegato que terminaba con estas palabras: "Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas. Un besito muy fuerte".