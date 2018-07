Raquel Mosquera estalla cuando le nombran a Rocío Carrasco

Después de su paso por Supervivientes y quedar en tercera posición, Raquel Mosquera reapareció en el plató de Sábado Deluxe y su visita no fue nada amistosa. Si hay un tema que la peluquera no soporta que le saquen es el de Rocío Carrasco, con la que no tiene una buena relación.

Belén Rodríguez y Carmen Borrego provocaron a Mosquera, que mostró su lado más borde cuando la primera le aconsejó que guardara el dinero del reality para hacer frente a una posible demanda de la hija de su fallecido marido por hablar de su familia. "No solamente no tengo miedo a nada ni a nadie. Si a mí la señorita Rocío Carrasco me denuncia, aunque me arruine, vendo dos locales y voy a muerte", dijo muy exaltada. "¿Sabes lo que significa a muerte? Que hablaría más todavía".

Borrego, muy amiga de la hija de Pedro Carrasco, también puso contra las cuerdas a su viuda. "Yo no sé si Rocío te ha demandado o no, y si lo supiera tampoco te lo diría. Lo que sí sé es que nunca la he visto sentada en un plató de televisión hablando de ninguno de vosotros, pero siempre os veo a vosotros hablando de ella", le dijo. "Yo soy peluquera y llevo trabajando desde los 16 años y colaborando en televisión, que doy gracias a Dios. Llevo 26 años colaborando y será por algo que me llaman. No solo por hablar de Rocío Carrasco, sino también de mi vida privada".

"Estuve casada con un señor llamado Pedro Carrasco, del cual yo tengo mi derecho a hablar. Si a mí me preguntan sobre Rocío Carrasco como has hecho tú, tendré que contestar. Si no te contesto me vas a decir, '¿y por qué no me contestas?'", concluyó levantando el aplauso del público.