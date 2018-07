Tenso reencuentro entre Kiko Matamoros y Marián Flores en la boda de Diego

El sábado 13 de julio se celebró una de las bodas más esperadas del mundo del corazón, la de Diego Matamoros y el amor de su vida Estela Grande. La pareja se dio el 'sí quiero' en la sierra de Madrid en una bonita ceremonia a la que acudió por sorpresa el padre del novio, Kiko Matamoros, que tomó la decisión de presentarse en el último momento. Eso sí, fue solo, sin su mujer Makoke ni su hija Ana Matamoros, algo que le dolió mucho.

La revista Lecturas adelanta su publicación al lunes con la exclusiva de la boda, en la que el colaborador de televisión se reencontró con su exmujer y madre de cuatro de sus hijos Marián Flores.La gran ausente fue Mar Flores, hermana de ésta, con quien Kiko no se lleva especialmente bien y decidió declinar la invitación para que el padre del novio asistiese, tal y como informó el periodista Kike Calleja. Sin embargo, Kiko tenía otra versión: "Esta tiene más cara que espalda, no viene aquí porque no tiene un millonario invitado que pescar esta noche", dijo ante las cámaras.

El reencuentro entre los que fueran marido y mujer fue algo tenso según comentó Makoke en una entrevista en Viva la vida. Matamoros le fue a dar dos besos, pero ella le tendió la mano, aunque el encuentro fue respetuoso: "Se saludaron y, aunque él le quiso dar dos besos, ella le tendió la mano. Pero todo fue fenomenal y muy respetuoso, todos estaban felices", explicó.

Una boda de ensueño

Los novios prepararon su boda durante tres meses con mucho amor y se casaron ante 110 personas, entre amigos y familiares. El escenario fue la finca Padros Moros, en la sierra de Guadarrama. "La ceremonia comenzó con más de media hora de retraso. Laura, que ejerció de flamante madrina, decidió improvisar unas palabras que enternecieron mucho a sus padres, Kiko Matamoros y Marián Flores", cuenta Lecturas.

Tanto los novios como la madrina publicaron bonitas imágenes del enlace en sus perfiles de Instagram.