El mal trago de Antonio Montero cuando intentó fotografiar a Cristiano

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus es una de las noticias del momento y nada más anunciarse, el paparazzi Antonio Montero quiso buscar la fotografía del futbolista con su familia. El ya exmadridista se encontraba de vacaciones con su séquito en un lujoso resort de Costa Navarino, en Grecia. Hasta allí se desplazó Montero cuando recibió el chivatazo de que Cristiano llegaría procedente de un vuelo privado.

El paparazzi grabó su aventura escondido entre la maleza y Sálvame publicó las imágenes. "Hoy van a firmar un contrato millonario. Como me temía, hoy hay un montón de gente controlando la pista. No sé si van armados. El control que había al principio, cuando he llegado, se ha multiplicado por 10. Vienen motos, coches sin parar por los caminos... Me voy a acercar con mi manta de camuflaje. Luego subiré a este arbolitoque hay unas vistas estupendas desde la pista", explicó Montero escondido en el aeropuerto.

A pesar de los intentos, la escolta de Cristiano terminó pillándole in fraganti. "Me localizó un tío que iba con un perro y reaccionó rápidamente. Me empezó a gritar y le dije que se tranquilizara, que soy periodista. Se quedó a 8 metros y se echó la mano a la pistola. Llamó por radio y me hizo ir hasta la valla, donde me estaban esperando los escoltas de Cristiano, el director de seguridad del hotel, como 15 tíos más y me empezaron a asustar y amedrentar. El escolta de Cristiano diciéndome que, por encima de su cadáver, le iba a hacer una foto".

Montero vivió una incómoda situación cuando le llevaron al hotel y un escolta de Cristiano se quedó vigilándole. Incluso cuando le pidió ir al baño, lo acompañó y entró con él. "Me sentí secuestrado. Me quería ir y ellos no me dejaban". Cuando consiguió salir del hotel, el equipo de seguridad del futbolista lo tenía fichado, pero lo volvió a intentar haciéndose pasar por miembro de una familia que le acogió en la playa donde se encontraban Cristiano y su séquito. Allí, por fin, consiguió sacar sus fotos después del mal trago.