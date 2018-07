Isabel Pantoja podría volver a prisión por un problema con Hacienda

La polémica por la ausencia en el bautizo de su nieto y los problemas con Chabelita son auténticos quebraderos de cabeza para Isabel Pantoja, pero no parecen los más graves. Hacienda vuelve a investigarla por entradas de dinero que no se han podido justificar. Parecía que Isabel había acabado sus problemas con la justicia pero ahora vuelve a estar en el punto de mira, lo que le ha generado una nueva preocupación.

Según explicó en periodista Antonio Rossi en el El programa del verano, a Pantoja "se le ha abierto un acta de inspección". "La Agencia Tributaria quiere comprobar que lo que ha cobrado lo ha hecho como persona física y no a través de una sociedad", indicó. Asimismo, Rossi apuntó que, debido a los antecedentes de la cantante, "si no ha justificado más de 120.000 euros, podría volver a la cárcel".

Su caso es especial no tanto por los ingresos que no puede justificar, sino porque podría ser reincidente. "Ahora mismo está en el proceso de recabar información", aseguró el periodista. La investigación lleva un curso ya un mes. El delito por el que se le acusaría a Isabel Pantoja sería de evasión de impuestos o fraude fiscal, al acogerse supuestamente a la tributación de sus ingresos a través de una sociedad y no como persona física, como rendimiento de su trabajo como cantante y personaje famoso, lo mismo que le ocurrió a Màxim Huerta.