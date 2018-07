Sofía Suescun y Alejandro Albalá acaban a gritos en los pasillos de Telecinco

Eran muchos los rumores que apuntaban a que Sofía Suescun y Alejandro Albalá estaban a punto de reconciliarse, y aunque parece que vuelven a estar juntos, les está costando mucho encontrar la estabilidad. Su relación es un constante tira y afloja. Hace unos días, quedaron como amigos tras la grabación de Mujeres y hombres y viceversa, aunque Albalá le pidió pasar un tiempo en una sala sin cámaras para gozar de mayor intimidad y ahora se han dado otra oportunidad. Pero ahora han protagonizado una acalorada discusión en los pasillos de Telecinco y montaron el espectáculo.

La pelea comenzó, para variar, por culpa de Chabelita Pantoja. Al parecer, la pequeña del clan Pantoja está dispuesta a propiciar un reencuentro con Alejandro ahora que van a coincidir en El Puerto de Santa María (Cádiz). Isa Pantoja, que acaba de volver de vacaciones con sus amigas después de romper (otra vez) con Alberto Isla, podría estar interesada en retomar su relación con Alejandro. Sofía es muy celosa y esto no le ha sentado nada bien.

El programa del verano de Telecinco emitió las imágenes de la gran bronca que tuvieron los novios a la salida del plató de Mujeres y hombres y Viceversa. Albalá le echó en cara a Suescun que no confíe en él y piensa que la historia de Chabelita es una excusa para no viajar con él a Cádiz y quedarse en Madrid. "Me lo dices desde el punto uno. No te crees a la prensa ni te crees esa 'parida'. Si te quieres quedar en Madrid, vienes y me dices la verdad y no te inventas esa excusa, porque bien que te ha venido (...) Eso es lo que me quieres tú a mí. Solo quieres televisión y morbo", le gritó Albalá muy enfadado.

En las imágenes se ve a Sofía insistiendo en que ella no se quiere quedar en Madrid e intentando terminar el conflicto, pero Alejandro está fuera de sí. Pero que no cunda el pánico. Tras esta discusión, El programa del verano confirmó que se trataría de una discusión más entre la pareja y que cenaron juntos esa misma noche.