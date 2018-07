Elena Furiase está atravesando uno de los mejores momentos de su vida al estar embarazada de su primer hijo. Como ella misma comentó, piensa que va a ser un varón, pero no tiene todas consigo. "Si al final es niña nos hará igual de felices, pero hasta la próxima ecografía que será en septiembre, no lo sabremos seguro", confesó.

La hija de Lolita Flores está ya en el tercer trimestre de gestación. "He engordado unos 9 kilos y todavía no hemos decidió como se llamará. Lo que sí es seguro es que no habrá repeticiones, tanto Gonzalo como yo estamos de acuerdo en eso. Ahora estamos organizando las vacaciones, estoy muy feliz y muy contenta. Como es lógico, hay muchos cambios hormonales y se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero todo eso es normal, hasta los antojos. Lo que más me apetece es comer patatas fritas de bolsa", comentó entre risas.

Elena Furiase mantiene una relación con el músico Gonzalo Sierra, amigo de la familia desde hace poco más de un año y en unos meses serán padres por primera vez. De momento, la pareja no piensa en boda.