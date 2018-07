"Las tres bellezas de Tagomago": Norma Duval presenta a sus sobrinas gemelas

A los 62 años, Norma Duval está tan estupenda que aún recuerda a su etapa como mito erótico de nuestro país y además, se sigue atreviendo con todo. Si durante la semana del Orgullo la vimos subirse al escenario de una conocida discoteca aclamada como una auténtica diva, ahora la artista se anima a posar en bañador para la revista ¡Hola!, donde se confiesa sobre su nueva vida. Y no lo hace sola, la acompañan sus sobrinas Andrea y Paula de 19 años, igual de altas y rubias.

Las tres posaron en Togomago, una impresionante isla privada de 600.000 metros cuadrados al lado de Ibiza. Aquí fue donde conoció a Matthias Kühn. Fue en 2008, mientras realizaba un reportaje para la misma revista. Ahora lo hace con sus sobrinas, que son "dos señoritas hechas y derechas".

Aunque siempre ha estado relacionada con el lujo, lo cierto es que Norma es una trabajadora incasable que ha tenido que hacer frente a algún que otro mal trago. Tras su divorcio de José Frade cuando su hijo pequeño era todavía un adolescente, Norma volvió a confiar en el amor gracias Matthias Kühn. Pero poco después tuvo que afrontar el peor palo que le ha dado la vida: la muerte de su hermana Carla. Norma afrontó la tutela de sus sobrinas Paula y Andrea, que el año que el año que viene cumplen 20 años y tienen pensado independizarse. Ahora Norma cuida de su madre, que sufre alzhéimer severo. Sin embargo, la artista no pierde las ganas de vivir y reconoce que quiere empezar de cero.

"Considero que mi etapa educacional con mis sobrinas ha concluido, aunque nunca dejaré de estar pendiente", confiesa a Norma a la revista ¡Hola!. "En enero del año que viene se irán a vivir a su nueva casa, que están reformando", explica la vedette.

Con este cambio Norma está dispuesta a empezar una nueva vida. "Tengo planes para mí", y confiesa: "A partir del año que viene voy a plantearme dejar La Moraleja, es muy grande para mí, pero no la voy a vender, la voy a alquilar". "Es posible que vuelva a mi casa de Madrid, aunque también puede que me compre una cerca de mis hijos", desvela la artista, que asegura "en La Moraleja he pasado una maravillosa etapa de mi vida que ha durado 28 años, pero ahora quiero comenzar a vivir un poco más la vida", sentencia. Con estas sorprendentes declaraciones, Norma se refiere a "poder disfrutar de más tiempo para mí después de toda la vida trabajando".

Para Matthias solo tiene buenas palabras de amor y gratitud: "Es muy buena persona, muy divertido, muy joven, muy fresco. Te hace la vida más agradable", asegura ilusionada como una veinteañera. Y es que eso es lo que parece Norma en las páginas de ¡Hola!, una chica joven dispuesta a empezar una nueva vida y repleta de ganas.