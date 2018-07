Como era de esperar, Alejandro Fernández arrasó en Madrid con el concierto que ofreció en el WiZink Center (antiguo Palacio de los Deportes de Madrid), donde presentó su último trabajo discográfico, que lleva por titilo Rompiendo Fronteras. La venta está siendo todo un éxito.

En las primeras filas se pudo ver a Feliciano López con su novia Sandra Gago disfrutando del magnífico recital que ofreció el mexicano, al igual que Luis Medina, que llegó acompañado de una amiga. No quedó una entrada sin vender.

Alejandro está pasando unos días en Madrid y acudió a cenar a Kirei, uno de los restaurantes de cocina oriental que está en pleno auge, ya que su creador Ricardo Sanz es poseedor de varias estrellas Michelin.

El cantante, muy amable con la prensa

El cantante llegó acompañado de su representante Carlos de la Torre y varios amigos, y se encontró con la sorpresa de que en la mesa de la lado había una cena de prensa organizada por Carmen Valiño. Nada más entrar en el comedor, la ovación fue unánime y no dudó en levantarse y saludar. "Estoy encantado en Madrid, me gusta mucho España, un país que siempre me ha tratado con mucho cariño, además estoy muy feliz por el éxito del concierto que acabo de ofrecer ", dijo, agradeciendo en todo momento el trato recibido. No puso ninguna dificultad para hablar con él ni le importó en absoluto interrumpir su cena para saludar y hacerse fotos. Con gente así da gusto. Felicidades.