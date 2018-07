Críticas a Paula Echevarría por "hacer negocio" con su hija

Paula Echevarría es una de las actrices más conocidas de nuestro país, pero también una de las influencers más seguidas y copiadas en redes sociales. Su Instagram, con 2,3 millones de seguidores, es un negocio más donde publica sus estilismos y estilo de vida, además de un filón para las marcas con las que colabora, porque Paula agota todo lo que anuncia.

Aunque no es la primera vez que publica una foto con su hija Daniella, sí es la primera que genera tantísima polémica. Paula colgó una imagen junto a la pequeña de vacaciones en Sancti Petri donde etiquetó, como suele hacer, las marcas de ropa que utiliza, incluida la de la niña. Todo está etiquetado: los zapatos, el vestido, el bolso el hotel y la camiseta de su hija. Esto generó un hilo incesante de críticas por parte de muchos seguidores que le acusaron de utilizarla para hacer negocio y promocionar las marcas.

"Muy guapas. Pero si utilizas a tu niña para reclamo publicitario, no te quejes si luego le hacen fotos", escribió una usuaria. "Utilizar a tu hija para promocionar moda infantil... no es correcto", le dijo otra."Sé que puedes sacar a tu niña cuando quieras, incluso me encanta, pero entre tú y Bustamante hay una diferencia: tú la sacas para publicitar un hotel y él sólo para presumir de ella", aseguró tajante una seguidora.

De momento, Paula no se ha pronunciado al respecto y no parece que vaya a hacerlo porque está acostumbrada a este tipo de críticas. Tampoco es la primera vez que se ve envuelta en una polémica con su hija. La actriz no soporta que las cámaras y los paparazzis la sigan cuando Daniella la acompaña, sino que es ella quien decide cuándo y cómo su hija aparece públicamente, como durante su Primera Comunión o en su cuenta personal (y profesional) de Instagram.