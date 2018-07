Aquella vez que Carlos Hipólito "engañó" a su mujer

Goza Carlos Hipólito de un justo crédito como actor, sobre todo en el teatro, que es donde viene ejerciendo más su magisterio. Acaba de celebrar sus cuarenta años en su profesión, cuando ha recibido este mes de julio el premio Corral de Comedias del Festival de Almagro. No sólo eso: lleva ya trescientas cincuenta representaciones de uno de los éxitos de esta temporada en la escena madrileña: la comedia musical Billy Elliot, con llenos diarios. Esta feliz situación la comparte, pues es hombre muy hogareño, con su esposa, la también actriz Mapi Sagaseta y su hija Elisa.

Madrileño, hijo de padre arquitecto, debe a su madre la pasión que siente por el teatro ya que siendo muy niño ella lo llevaba de la mano al María Guerrero a las representaciones matinales de los fines de semana, que es donde se aficionó a ese mundo que aún le sigue pareciendo mágico, cuando es él su protagonista. Desde que debutara en 1976, ha obtenido triunfos notables tanto en género clásico como en la comedia y el drama. Tres títulos destacan en su biografía: Arte, El método Grönholl y Todos eran mis hijos. En el cine ha tenido menos oportunidades de lucirse, pero José Luis Garci lo tuvo en los repartos de Ninette, Historia de un beso, You´re the one y Tío vivo c. 1950. Los últimos de Filipinas ha sido su última intervención cinematográfica, de 2016.

En el teatro, como decíamos, es donde Carlos Hipólito ha vivido momentos más emocionantes. Incluso está ligado a su vida privada, pues fue en una representación de zarzuela donde conoció a Mapi Sagaseta. Hubo flechazo inmediato desde el primer día de los ensayos. Esto sucedía en 1985, pero después de año y medio de noviazgo, aquella relación fue deteriorándose. Quedaron sólo como buenos amigos. Después de seis años -más o menos- de distanciamiento, resulta que uno y otro se echaban de menos. Y decidieron reanudar su convivencia hasta sellarla definitivamente en 1996. Su hija Elisa les ha colmado de felicidad. Tiene dieciséis años y quiere seguir la carrera de sus padres. Ha estudiado ballet clásico, toca el piano y canta. Precisamente participa en el elenco del musical Billy Elliot como bailarina.

Lo de la danza es herencia materna, pues Mapi Sagaseta estuvo profesionalmente varios años bailando. Es profesora de técnicas teatrales. Y una estupenda actriz asimismo. Con su marido ha coincidido solamente una vez, protagonistas de la comedia representada hace un año, La mentira. Se daba allí la circunstancia de que el personaje encarnado por Carlos Hipólito engañaba a quien representaba su esposa, que interpretaba precisamente Mapi Sagaseta. Los dos hicieron un gran esfuerzo para tomarse muy en serio su papel, y no reírse, por ejemplo, en las escenas de mayor tensión. Nada que ver con la vida real del matrimonio, que desde que están juntos, hace ya veintidós años, ni han reñido ni han cometido infidelidad, según confiesan. Carlos tiene fama en la profesión y entre sus amigos de ser un buenazo. Y él mismo ha contado que en su juventud apenas ligaba con las chicas. Por timidez, por lo que fuera. Le gastaban bromas. Pero él nunca ha sido mujeriego. Puede decirse que aunque haya conocido a otras mujeres, Mapi Sagaseta es su único amor.

"Mi vida ha sido más fácil al convivir con una actriz. No siempre otras mujeres pueden comprender a los de mi profesión, por ejemplo, con los horarios que tenemos".

Carlos López Hipólito tiene en la actualidad sesenta y dos años. Puede que aparente menos, por el semblante juvenil de su rostro, aunque peine algunas canas. Posee una voz preciosa, aunque hubo un tiempo en el que decía que la odiaba. Y, lo que son las cosas: es quien, en off, sin aparecer físicamente, simula ser Carlos Alcántara, el hijo de Imanol Arias en la serie Cuéntame…. En la próxima temporada ya tienen varios capítulos a punto. Habrá que ver qué sucede con el trabajo de Carlos Hipólito habida cuenta que el actor que interpreta a Carlos Alcántara, el joven Ricardo Gómez, se ha despedido de la serie. Parece que ello no significará el adiós también de Hipólito.