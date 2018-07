El padre de Alejandro Albalá desvela el verdadero motivo de la ruptura con Chabelita

Alejandro Albalá sigue generando noticias a pesar de lo poco creíble que se han vuelto las polémicas que le rodean. Este sábado, su expareja (o pareja, depende del día), Sofía Suescun, se sentó en el plató de Sábado Deluxe para someterse al Polideluxe y Alejandro no quiso perdérselo. La noche terminó en tragedia, debido a las mentiras de Sofía, lo que precipitó la salida en directo de Albalá, que estaba muy indignado con la situación, poniendo fin, una vez más, a su relación.

Este domingo, José Manuel Albalá, el padre del exmarido de Chabelita, también se ha subido al carro de su hijo con una entrevista en Socialité, donde ha confesado que no le gusta Sofía para su hijo: "Ha habido humillaciones y vejaciones por parte de esta chica". Además, cree que Maite Galdeano, la madre de Sofía, no les va a traer nada bueno: "Una pareja es de dos no de tres".

También tuvo unas palabras para Chabelita, a la que afirma conocer muy bien, incluso aseguró que fue el que acompañó a su hijo a por el anillo de pedida y el que fue con la pareja al registro para casarse. "Alejadro ha sufrido mucho porque la ha querido. Se han quedado muchas cosas en el tintero". Entre otras cosas, afirmó que Dulce es una "aprovechada, oportunista y prepotente (…) Se casaron porque ella era muy desconfiada. Es inmadura. La vida se encargará de ponerla en su sitio". Aún así, la prefiere como novia de su hijo: "He tenido más trato con Isa que con Sofía, la he tenido mucho en casa y no me llevo mal con ella".