Tras años de guerra fría, esta semana ha vuelto a saltar por los aires el enfrentamiento entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. La colaboradora de Sálvame cree que el torero estaría intentando utilizar a su hija Andrea Janeiro para dar mayor visibilidad a su vuelta a los ruedos el próximo 19 de agosto en Cuenca. El diestro lleva días realizando una intensa promoción: desde anuncios para televisión hasta visitas a platós como el de Espejo Público este martes.

En el programa de Susanna Griso, Jesulín dedicó parte de su entrevista para hablar sobre su familia y sobre sus hijos, entre ellos Andrea. Ya por la tarde, Belén Esteban le recordó que el deseo de la joven es mantenerse alejada del foco mediático y ser tratada como una persona anónima. "Aterriza, porque vives en un mundo que no es real. Ese mundo fantasioso no existe", dijo la colaboradora al padre de su hija.

"Igual que ella mandó un comunicado para que no se la nombre más, ni aquí (Sálvame) ni en otros medios de comunicación. Ella ha demostrado que no quiere pertenecer a este mundo y el primero que lo tiene que respetar es su padre, Jesús Janeiro Bazán", continuó.

Pero lo que más dolió a la de San Blas fue el hecho de que Jesús visitara Madrid para hacer promoción y no se molestara en ver a su hija: "Me duele muchísimo este tema y este señor tiene suerte de que no puedo hablar por lo que tenemos en común, pero para mí sería tan fácil contar cosas... Diría una cosa que se liaría gorda", exclamó muy enfadada.

Tras ser preguntada por sus compañeros de programa, Belén amenazó con marcharse del programa: "Si se va a seguir hablando de esta persona (su hija), me voy. Es que me estoy calentando y me va a subir el azúcar...". Para finalizar con la polémica, mandó un nuevo mensaje a Jesús: "Suerte el día 19. Que cortes muchas orejas y muchos rabos".