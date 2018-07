Demi Lovato, hospitalizada por una sobredosis de heroína

Demi Lovato sufrió una sobredosis el pasado lunes tras un consumo excesivo de heroína en su casa de Los Ángeles, tal y como adelantó el portal TMZ. Los servicios de emergencia acudieron a su domicilio cuando recibieron una llamada alertando de que se encontraba inconsciente. La cantante de 25 años fue tratada con naloxona, un medicamento que se utiliza con pacientes que han sufrido sobredosis de narcóticos. Fue trasladada al hospital Cedars Sinai y se encuentra despierta y estable, según su representante, aunque Lovato no quiso desvelar al equipo médico qué sustancias había consumido.

A pesar del revuelo que provocó su situación, el mánager de Lovato aclaró que los datos publicados acerca de su ingreso "son incorrectos", sin entrar en más detalles, y tanto él como su familia han pedido que se respete su privacidad porque "su recuperación es lo más importante en estos momentos".

La actriz y cantante, que saltó a la fama por su papel protagonista en la película de Disney Camp Rock, lleva una vida de adicciones y trastornos que no parecen tener fin. En el pasado reconoció haber sufrido depresión y desórdenes alimentarios que le llevaron a ingresar varias veces en centros de desintoxicación. En los últimos meses parecía que su carrera musical volvía a lo más alto y en marzo de este año declaró llevar seis años sobria, pero hace un mes lanzó una nueva canción, Sober, en la que admitió una recaída. "Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria. Y papá, perdóname por las bebidas derramadas en el suelo. Lo siento por los fans que perdí que me han visto caer de nuevo / Quiero ser un modelo a seguir, pero solo soy humana", escribe.

Tantos sus fans como el mundo de la música se han volcado con Demi, que no termina de salir de esta espiral. "Te quiero", escribió Ariana Grande en Twitter. Su exnovio, el cantante Joe Jonas y compañero en Camp Rock, tampoco se olvidó de ella. "Como todos vosotros, estoy pensando ahora mismo en Demi. Necesita nuestras oraciones y apoyo. Todos sabemos lo fuerte que eres Demi".