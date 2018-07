Luismi, el caballero del unicornio de Ágatha

El reportaje estrella de esta semana puede leerse en ¡Hola! y nos muestra varias imágenes muy divertidas de la pareja sorpresa del año. Leemos en la revista que Luis Miguel Rodríguez se presentó por sorpresa en casa de Ágatha Ruiz de la Prada prácticamente cabalgando un unicornio gigante.

En realidad, se trata del flotador con la forma de este animal fabuloso que está causando furor este año en las piscinas mundiales, al igual que sucedió el año pasado con el que tiene forma de flamenco. Ni corto ni perezoso, lo subió a la baca del coche y se presentó de aquella manera en la residencia mallorquina de la diseñadora.

Luismi, apodado ahora el Reciclador por su novia y no el Chatarrero, se atrevió además con una camiseta con una foto de Ágatha serigrafiada. Todo para sorprenderla por su cumpleaños.

Álex Lecquio lucha en Nueva York contra el cáncer

Lecturas lleva a su portada la imagen de Álex Lequio con signos visibles de estar recibiendo un tratamiento médico. Dice la revista que se trata de "las primeras fotos que se publican tras conocer su enfermedad", pero, para ser justos, fue Diez Minutos la revista que se apuntó la exclusiva.

A eso hay que añadir que el propio Álex y su madre, Ana Obregón, conscientes quizá de que había una exclusiva en marcha sin su consentimiento, han decidido publicar imágenes suyas en sus respectivas redes sociales, pare evitar así el mercadeo.

Álvaro Muñoz Escassi, con la hija de Abel Matutes

Lecturas da por hecho que Álvaro Muñoz Escassi tiene nueva novia, en su línea además de mujeres adineradas: se trata de Carmen Matutes, hija de Abel Matutes, empresario y ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno Aznar.

Carmen es la hija mayor del rico hotelero. Es subdirectora de Palladium Group Hotel, que controla más de 40 hoteles en todo el mundo y también gestiona la Fundación Abel Matutes. La fortuna de su familia está valorada en 1.025 millones de euros. Lo más curioso del reportaje es que los dos han compartido cubierta de barco en Ibiza con Lara Dibildos, la ex de Muñoz Escassi.

Bárbara Rey defiende a Corinna

Bárbara Rey posa en Semana espectacular en bañador (como siempre), y eso que asegura que todavía le quedan por perder tres kilos de los catorce que le ha recomendado el médico. La vedette no defrauda con sus declaraciones exclusivas: sigue insistiendo en que hay una "mano negra" que le impide trabajar, reconoce sus problemas, ya resueltos, con Hacienda, y no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar del escándalo Corinna.

"No sé qué opinar con respecto a si ella sabría que le estaban grabando o no… A lo mejor no ha tenido más remedio que hacerlo porque se ha visto en la obligación. A veces si uno tiene

miedo, quién sabe… el miedo muchas veces te hace tomar medidas que no tomarías si no lo tuvieras. Sí me parece injusto que estén atacando tanto a esta mujer", remata. Y añade: "Hay que pedir cuentas al que tiene que darlas".

Mar Flores navega con Elías Sacal

Dice ¡Hola! que la modelo "aún no ha decidido si retomará su relación" con Elías Sacal, del que hace sólo unas semanas dijo que nunca había sido su novio. Mientras se lo piensa, navega con el empresario mexicano y con sus hijos pequeños por el Mediterráneo.

¡Hola!, revista en la que colabora Mar, añade que la pareja (o expareja) mantiene una excelente relación, y que la prueba es que han acudido juntos a la boda de una amiga. De hecho en Semana los vemos muy acaramelados durante el banquete.

Carolina Herrera supera su ruptura con 'el Litri'

Carolina Herrera, que según la revista ¡Hola! es "Carolina Herrera de Báez" (este último apellido pertenece a su marido, el torero Miguel Báez el Litri), podría haber comenzado a

rehacer su vida tras su separación del diestro. De momento, ha almorzado en Madrid con "un buen amigo argentino", dice ¡Hola! Un apuesto joven rubio que, según la revista, se llama Francisco Bosch y se dedica al sector inmobiliario de lujo y al comercio de arte.

Aunque ¡Hola! no quiere dar por sentada la relación, a pesar de la intimidad que demuestran las imágenes, quizá es hora de que Carolina deje de ser "De Báez" y se quede con el "Herrera" a secas.

Albalá: "Algo habré hecho para mantenerme en la tele"

Omar Suárez entrevista en Semana al exnovio de Chabelita, que tiene claro que si alguien le conoce es gracias a su ex. No obstante, le puede el ego: "Algo habré hecho por méritos propios, porque me he mantenido".

A la pregunta de si es un vago que quiere vivir del cuento (este tipo de personajes merece este tipo de tratamiento), responde que "no por trabajar en la tele se es un vago". Qué sabrá él. Y reconoce que disfruta con este mundillo.

Como siempre, sus únicas declaraciones con cierto interés ni siquiera son sobre Chabelita, sino sobre Isabel Pantoja, de quien dice que le riñó por no respetar a su hija, pero que después le pidió disculpas cuando se enteró de que la joven le había sido infiel en reiteradas ocasiones.

Jaydy Michel se defiende

¡Hola! recoge declaraciones exclusivas de la que fuera mujer de Alejandro Sanz, Jaydy Michel. La modelo, casada después con el futbolista Rafa Márquez, vive una pesadilla provocada por los problemas legales de su esposo: hace exactamente un año el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó al deportista de presunta vinculación con una red de blanqueo de dinero. A la gravedad de los hechos, se sumó que todas sus cuentas fueron bloqueadas.

Desde entonces, la que fuera imagen de Don Algodón ha mostrado su solidaridad absoluta con su esposo. Se defiende desde las páginas de ¡Hola! asegurando que "tiene muy clara la verdad" y que "confía en su marido a ciegas".

Cóctel de noticias

Enésima exclusiva en ¡Hola! de Esther Doña, esposa del marqués de Griñón. De nuevo con intención de vender su finca para bodas, bautizos y comuniones. Por cierto: photoshop hasta en los tejidos.

Y enésima exclusiva también de María Lapiedra y Gustavo, que esta vez anuncian desde la portada de Diez Minutos que quieren tener una niña. A la carta.

Los brazos de Letizia causan sensación. Los medios empiezan a darse cuenta de que los musculadísimos brazos de la reina son noticia. ¡Hola! habla de los "brazos perfectos" de la soberana y Semana se permite incluso llevarlos a portada.

Hiba Abouk sale con el futbolista Achraf. Semana desvela el romance del verano con imágenes de la escapada de ambos a Maldivas. La actriz, de 31 años, y el deportista del Borussia Dortmund, de 19, disfrutaron de una lujosa suite en el océano índico.