Amor Romeira lleva a los tribunales a Sofía Suecun

La ganadora de Supervivientes 2018 se ha convertido en uno de los personajes de moda del corazón, y aunque tiene miles de fans, Sofía Suecun también tiene un buen puñado de rivales.

Amor Romeira y Sofía nunca se han llevado especialmente bien, pero la canaria se ha convertido en su enemiga número uno. El pasado mes de marzo, Amor hizo pública una conversación privada que mantuvo con Sofía a través de Whastapp en la que la navarra le pedía dinero. "Vete ahorrando para pagarme 'Roñeira', que lo quiero integrito en mi cuenta", le dijo.

Amor la acusó de haber orquestado el montaje entre su madre Maite Galdeano y Amador Mohedano y Sofía contestó: "Algún día nos encontraremos, cagada de mierda. Para ser tío, pocos huevos tienes". Este comentario fue la gota que colmó el vaso para Amor, muy sensibilizada con los derechos de las personas trans. "La gente tiene que entender que soy una persona humana, que yo dentro de este carácter, de esta fuerza, de este poderío arrollador, yo soy sensible. Me cogió baja y me afectó", explicó entonces.

"Me sorprende que una niña tan joven, que estudió psicología, cometa este delito de odio. De hecho está denunciada", continuó. Sofía pidió perdón públicamente, pero Amor consideró que sus ataques incitaron a la transfobia y terminó por ponerle una denuncia. "No pienso consentir ninguna falta de respeto más, ninguna incitación al odio, ningún ataque sobre mi persona, sobre mi identidad y sobre lo que soy. Ya la perdoné en el 2016, pero que lo vuelva a hacer en el 2018… Por eso no se lo consiento ni a ella ni a nadie", dijo la exconcursante de Gran Hermano.

Las dos se encontrarán en los juzgados el próximo 10 de septiembre, tal y como anunció Romeira en sus redes sociales. "No sé si ella va, yo sí voy, y es donde yo voy a exigir lo que yo quiero para no llegar a juicio. Y si no, vamos a juicio", explicó en un texto publicado por Kiko Hernández en su blog.