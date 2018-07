¿Celebrarán Al Bano y Romina su 48 aniversario de boda?

Al Bano cumplió setenta y cinco años el pasado mes de mayo. No se ha retirado todavía de la canción, aunque anunciara hace meses que piensa hacerlo pronto. Está más dedicado a sus negocios. Es dueño de una empresa vinícola en su pueblo natal, Cellino San Marco. Envasa una marca con el nombre de su padre, "Don Carmelo", a quien se le ocurrió cuando hubo de bautizarlo ponerle el nombre de Al Bano (así, separado) porque había luchado durante la II Guerra Mundial con el ejército de Albania.

La vida sentimental del cantante italiano está unida a la de Romina Power, con quien estuvo casado dieciocho años. Precisamente, este 26 de julio se cumplen cuarenta y ocho años de su boda, celebrada en Roma. Veintisiete años contaba él, y ella sólo dieciocho. Aprovecharon el único día libre que tenía el novio, constantemente actuando en galas. A la iglesia llegó embarazada de quien iba ser la primogénita de los cuatro hijos que tuvieron. Llamada Ylenia. Una niña rubia, simpática, un poco revoltosa, que yo conocí cuando el matrimonio me invitó cierto día pre navideño en la casa que alquilaron en Milán. Desapareció el 6 de enero de 1994. Las últimas noticias que pudieron rastrear sus progenitores la localizaban en Nueva Orleans. Después, nunca más se supo de ella. Oficialmente fue declarada muerta en 2014. Aquel drama los afectó tanto, como es comprensible, hasta el punto que fue el principio del fin de su matrimonio, roto ya definitivamente cinco años después. Romina sigue creyendo que su hija sigue viva.

La imagen que siempre dieron Romina y Al Bano fue la de una pareja enamoradísima que parecía extraída, viéndoles en imágenes, de una postal centenaria. Almibarados, un pelín cursis, así comparecían en sus actuaciones, popularizando canciones como Felicitá. Doy fe, cuantas veces estuve con ellos, que no pasaban unos minutos sin mirarse, embobados, entrecruzar unas sonrisas, hacerse arrumacos y besarse. Se habían conocido en 1967, rodando Nel sole, cuando Romina aún no cantaba. La película llevaba el título de uno de los primeros éxitos musicales de Al Bano. Por entonces ella tenía novio, hijo de un conocido pintor, al que acabó abandonando porque Al Bano no cejaba de llamarla continuamente, hasta que cayó en sus brazos. Como ella era menor de edad tuvieron que esperar para casarse hasta 1970. La madre, Linda Christian, actriz de origen mexicano, no quiso darles la bendición: despreciaba a su yerno. "No me quiere –me confesó el aludido la primera vez que lo entrevisté– porque procedo de una familia de campesinos".

El padre de Romina fue un célebre galán del cine norteamericano: Tyrone Power. Se había casado con la actriz Annabella, pero se divorció y contrajo nueva unión con Lina Christian, de la que nacieron dos hijas, Romina y Taryn. Contaba sólo cuarenta y cuatro años cuando murió Tyrone Power en Madrid, rodando la película Salomón y la reina de Saba. De una angina de pecho. Siete años tenía entonces Romina. Me contaba que apenas lo recordaba. Al decirle que le enviaría algunas fotografías de él, me lo agradeció infinitamente. Luego, entrevistándose con amigos y colegas del actor logró pergeñar una biografía de su padre, pero no encontró ningún editor que le interesara publicarla y continúa inédita. En cuanto a su madre, Linda Christian (de quien aprendió a hablar español) la conocí durante sus estancias en Madrid y sobre todo Marbella. En la Costa del Sol se enamoró de uno de los componentes de "Los Chory´s", aquel cuarteto de juerguistas: Tony Arribas. El mismo que conquistó a Carmen Ordóñez y a Lolita. Un ligón de altos vuelos. Cuando Linda enfermó Romina, ya lejos de Al Bano, acudió para cuidarla en un lugar de los Estados Unidos, junto al desierto. Murió cuatro años más tarde. Para esas fechas Romina se había convertido al budismo, que dice la ha ayudado a sentirse más en paz tras la tragedia de su hija. También escribe novelas, de ambiente histórico.

Desolado Al Bano, cuando Romina tomó la determinación de separarse ante las disputas constantes que tenían, y siempre porque ella se empeñaba en decirle una y otra vez que había que seguir buscando a Ylenia y él la contradecía, significándole que estaba muerta y nada podían hacer ya nada al respecto, tuvo él que adaptarse a su nueva situación sin su esposa. Y aun cuando sus tres hijos restantes trataron de ayudarlos, Al Bano acabó por amancebarse con una presentadora de televisión, de vistosa apariencia y aspecto sexy, llamada Loredana Leccisso. Eso ocurría en 2001. Dos hijos tendrían. Nunca se casaron. "Con una vez, ya es suficiente", declaraba el cantante. Conforme fueron pasando los años, Al Bano echaba de menos a Romina y cada vez iba sintiendo menos por su nueva pareja. La prensa italiana nunca dejó de interesarse por la vida de Al Bano, harto ya de que al tres por dos le recordaran a Ylenia, con historias sin ningún rigor vinculándola a varias ciudades donde siempre aparecía alguien que decía haber visto a una chica, que podría ser ella.

Mucho ha sufrido Al Bano en los últimos veintitantos años. Mucho también Romina Power. Fue hace un par de años, más o menos, cuando a él se le ocurrió proponerle cantar juntos, aprovechando la oferta de unos empresarios rusos. La pareja había mantenido algunos contactos, que enfurecieron en su día a la entonces compañera del cantante, Loredana Leccisso, que celosa, acabaría por marcharse de la casa en la que convivía con él. Así es que, enterada de esa situación, Romina, sin duda recobrando nuevas ilusiones y cariño hacia quien había sido su marido, aceptó reaparecer junto a él en un escenario, recordando sus viejas canciones. Repitieron meses después las galas en otros lugares. Y así, poco a poco, entre Romina y Al Bano fueron cerrándose heridas del pasado, pensando, quizás, que podrían rehacer sus vidas.

De momento, ninguno de los dos ha dado ese paso. Este aniversario de su boda, celebrada hace casi medio siglo, puede que les haga meditar acerca de su inmediato futuro… juntos otra vez.