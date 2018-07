Maluma vuelve a sembrar polémica, ahora con 'siete babys'

La canción Cuatro babys le convirtió en blanco de las críticas de feministas, pero Maluma saborea las mieles del éxito con su música, que suena en las pistas de baile de todo el mundo. No es nada nuevo que los videoclips del colombiano están hipersexualizados, pero como la fórmula le funciona, para el nuevo vídeo de su próximo tema Mala mía ha decidido meterse en la cama con siete mujeres semidesnudas.

El cantante compartió una imagen del rodaje en su perfil de Instagram y ya tiene más de un millón y medio de likes, pero también lo han acusado, una vez más, de machista. "A mí me encanta Maluma, pero no puedo negar que al ver esta foto me siento incómodo", escribe un usuario. "La fama te volvió un ser vacío, sin principios, sin valores y sin pudor por ti mismo y quienes te rodean", le dice otra. "¿Si no pones a tías desnudas no tienes las ventas suficientes? Vaya, qué pena que el cuerpo femenino 'sea' un objeto de marketing. Madura de una vez". Y así sigue la larga lista de comentarios negativos.

Lo cierto es que cada vez que el cantante publica un videoclip, inmediatamente se vuelve viral. El hit Felices los cuatro tiene en Youtube 1.374 millones de visualizaciones y su canción Vente pa' ca con Ricky Martin, más de 1.420 millones. Solo dos ejemplos de por qué el colombiano es unos de los artistas con más éxito de la música latina.

Con el de Medellín han colaborado artistas de la talla de Shakira o Thalía, alcanzando lo más alto en las listas, pero no todas están dispuestas a trabajar con él. Selena Gomez y Maluma estuvieron a punto de lanzar una canción juntos, pero las negociaciones se rompieron y ella explicó por qué: "Me encantaría, pero para mí las mujeres son muy importantes, así que solo te puedo decir que no importa lo que haga: siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas". En España ocurrió algo parecido con Ana Guerra, exconcursante de Operación Triunfo, a quien las colaboradoras de Amigas y conocidas le preguntaron si es verdad que rechazaría trabajar con él, ahora que su carrera está por despegar. "Es una cuestión de principios. Sé que es un grande de la música pero si mis principios son así y sé que jamas voy a denigrar a una mujer en este estilo de música, ni voy a faltar al respeto o a hacer letras así, pues me da igual", respondió.