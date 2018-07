Mónica Cruz tiene que indemnizar a la exempleada a la que llamó "cortita"

Después de cinco meses de enfrentamiento en los juzgados, Mónica Cruz y Yajaira Paola Cruz, su exempleada del hogar, han puesto fin al litigio llegando a un acuerdo entre las partes. La colaboradora de El Hormiguero quiso evitar verse frente a frente con su extrabajadora y no acudió a los juzgados dejando todo en manos de sus abogados.

Los letrados de cada parte acordaron un pago total de 4.000 euros, según publicó la revista Lecturas. Una cifra mucho menor de los 7.000 euros que pedía en un principio la demandante en concepto de daños y violación de sus derechos como trabajadora tras un año de relación laboral. En la demanda, Yajaira aseguró que durante los primeros seis meses muchas de sus jornadas de trabajo llegaban a las 16 horas diarias seis días a la semana, en las que tenía que aguardar incluso hasta la madrugada que era cuando la actriz llegaba a casa.

Además contaba que, a pesar de estar contratada únicamente como niñera de la hija de Mónica, hacía todo tipo de tareas del hogar por lo que cobraba mil euros y sin horas extras. La colombiana asegura que a lo largo de los 365 días que pasó en casa de la menor de las Cruz recibió trato vejatorio, y cuando se decidió a exigirle sus derechos, se encontró con el despido, por lo que fue expulsada de la casa quedando sus pertenencias dentro. "Eres una desagradecida, con todo lo he hecho por ti, eres cortita, no te entra en la cabeza. Tienes tres días para salir de Madrid porque, si no, te voy a echar a patadas", fueron las palabras que le dedicó Mónica según Yajaira.