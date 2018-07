Tana Rivera sale custodiada de Ghana por amenazas

Tana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, ha tenido que ser escoltada por policías junto a otros jóvenes que se encontraban realizando un voluntariado con la organización Yes We Help en la localidad de Winneba. Este martes, tres hombres armados irrumpieron en la residencia donde se encontraban y amenazaron a los huéspedes que allí se encontraban.

La nieta de la duquesa de Alba llegó hace unas horas a Madrid tras finalizar su voluntariado antes de lo esperado, tal y como asegura La Vanguardia. Tras el incidente, la embajada española preparó una escolta que los trasladó a Accra. Tana partió junto a sus compañeros hacia el aeropuerto donde les esperaba la embajada para custodiarlos hasta que cruzasen el control de seguridad.

La irrupción de los hombres armados provocó momentos de auténtica angustia entre los jóvenes. En un vídeo grabado por uno de los voluntarios se puede ser cómo una de estas personas amenaza con "arrestar a cualquiera de vosotros" y les advierte de que la embajada española no tiene poder sobre ellos. Un duro momento que Tana ha tenido que vivir y que, pese al susto, ha tenido un final de película que no olvidará fácilmente.

La ONG que promocionan los 'influencers'

Yes We Help se promociona como ONG y organiza voluntariados a nivel internacional "con la finalidad de unir personas que quieren ayudar con personas que necesitan ayuda". Para disfrutar de la experiencia y ayudar, los jóvenes deben pagar 1.500 euros, pero denuncian que fueron estafados y vivieron en condiciones deplorables. 20 Minutos recoge el testimonio de una de las afectadas, que explica que tras unos días en los que solo visitaron la playa y les invitaron a cervezas, les mandaron a colaborar en colegios públicos donde no podían participar porque la empresa no había pedido los permisos para trabajar con menores.

La ONG nació en 2016 y se hizo muy popular entre los jóvenes por su promoción en Instagram gracias a los influencers. El perfil de la empresa continúa con sus publicaciones como si no hubiera ocurrido nada. De hecho, en sus Stories recoge varios testimonios de padres y voluntarios que se sienten "seguros" y "contentos". "Hemos tenido problemas de organización que poco a poco vamos resolviendo. Donde estamos, es un sitio seguro", explica la organización a uno de los padres.