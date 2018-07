Kiko Rivera homenajea a Isabel Pantoja con un nuevo tatuaje

Kiko Rivera quiere locamente a su madre, Isabel Pantoja. Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones en las que ha demostrado sentir verdadera devoción por la tonadillera a la que admira como a nadie.

En esta ocasión y en mitad de la polémica por la mala relación entre su hermana Isa Pantoja y su madre, el DJ ha querido rendir homenaje a Isabel con un tatuaje, dejando marcado en su piel lo importante que es la cantante en su vida. De esta manera, Kiko ha mostrado a sus seguidores su brazo en el que aparece marcado con tinta: "Mamá, te quiero".

Está claro que a Kiko le gusta tener a las personas más importantes de su vida plasmadas en su piel de manera permanente. Hace tiempo se tatuó el nombre de su primer hijo, y hace tan solo un mes que decidió tatuarse también el nombre de las pequeñas Ana y Carlota: "Ya os tengo en mi pecho a mis dos Angeles. Mis dos hijas. Aunque tenga a mi hijo tatuado en el brazo también está en ese dado que simboliza a los 3".

Para Kiko Rivera es muy importante su familia y no está pasando por un buen momento al verla enfrentada. Durante el paso por Supervivientes de Alberto Isla, Kiko se mostró encantado con el que entonces era su cuñado y con su hermana y no dudó en darles la enhorabuena por su boda. Sin embargo, solo unos meses después las cosas han cambiado y ni él ni su madre han estado junto a Isa Pantoja durante el bautizo del pequeño Albertito, algo que no gustó nada a Chabelita.