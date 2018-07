Bárbara Rey, sin miedo: habla claro sobre la relación de Juan Carlos I y Corinna

Tras cuatro años apartada de los medios de comunicación, este sábado Barbara Rey ofreció una entrevista en la que volvió a repasar su trayectoria laboral y repasó algunos de los episodios más polémicos de su vida. María Patiño y los colaboradores aprovecharon la visita de la artista para preguntar todo lo relacionado con su relación con el rey emérito Juan Carlos I saltándose así los temas pactados en la entrevista previa.

Eso provocó varios momentos de tensión en los que la vedette amenazó con abandonar el plató si la entrevista no se reconducía: "Se está centrando todo en un tema del que no he hablado nunca. Me lo estáis intentando sacar a trozos. Si sigue así me levanto y se acaba la historia", dijo a la presentadora. "De mi vida se han publicado tantas cosas. No se ha hablado de los temas de la entrevista previa. En cuanto me estáis presionando y presionando pues no", insistió. "Mi silencio tiene un precio moral, no hubiera tenido los problemas que he tenido con Hacienda ni habría pedido un crédito. No quiero ser de esa manera con los demás".

A pesar de todo lo que se ha especulado sobre su relación con el monarca, Bárbara Rey dejó claro que "hay personas a las que tienes un aprecio. Si hay personas a las que yo he tenido mucho cariño no quiero hacerles daño. Rencorosa cero". Y volvió a asegurar que los rumores sobre su idilio no fueron filtrados por ella: "Nunca he dicho que fuese cierto, en ningún sitio".

Bárbara tampoco dudó en hablar sobre las grabaciones de Corinna: "No me identifico con ella". Además, afirmó que la defendió tras escuchar un comentario de Alessandro Lequio en El programa del verano: "Este hombre tiene la costumbre, y mucha otra gente, de cuando una persona no le gusta lo que dice o lo que hace, o es una mujer atractiva o triunfadora, automáticamente la califican de prostituta, y esto es lo que yo defiendo de Corinna. Ahora, todas las grabaciones y todo lo que ha salido yo desconozco si es cierto. Lo que ha salido a mi me parece demasiado fuerte como para que salga, sinceramente. Pero no por si es verdad o mentira, sino por las formas. Ella ha tenido una relación con este señor, muy importante, en el que, por lo que tenemos todos entendida, ha sido muy querida y respetada por esta persona"