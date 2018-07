Eugenia Martínez de Irujo habla del calvario que vivió su hija Tana en Ghana

Tana Rivera vivió una de sus peores experiencias en Ghana cuando tuvo que ser escoltada por policías junto a otros jóvenes que se encontraban de voluntariado con la organización Yes We Help. La semana pasada, tres hombres armados irrumpieron en la residencia donde se encontraban y amenazaron a los huéspedes que allí se encontraban, pero afortunadamente, la joven ya se encuentra en España con su familia en perfecto estado de salud.

Eugenia Martínez de Irujo asegura que fue una experiencia "horrible". En una conversación con Chance, la madre de la joven confirma lo que sucedió aquel día en la localidad de Winneba. "Ha sido un susto horrible. Lo hemos pasado muy mal, pero gracias a Dios está en casa. Desde luego tomaremos las medidas oportunas. Se va a hacer una demanda global de todas las chicas", explicó. "Se van las niñas encantadas de la vida, con el ánimo de ayudar y toda la ilusión del mundo y te encuentres con esto. Y luego ya el episodio de las pistolas..."

Desde que salió a la luz el incidente, la organización trató de defenderse con los testimonios de algunos jóvenes que aseguran que la experiencia está siendo buena, pero todavía no ha habido una declaración oficial ni explicaciones.